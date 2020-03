Coronavirus, #iorestoacasa. E mi rilasso con una maschera

Maschere casalinghe

Cominciamo con le maschere DIY, semplici da preparare e al tempo stesso efficaci. Una maschera adatta a tutti i tipi di pelle è quella al miele. «Il miele è un ingrediente imprescindibile per la preparazione di maschere casalinghe - dice Simonetta Bosso, autrice della collana “Mille Usi” (edizioni Gribaudo), una serie di libri sui segreti degli ingredienti che usiamo in cucina -. È idratante, senza esser grasso e, grazie alle sue proprietà antibatteriche, elimina le impurità. Se avete la pelle grassa, mescolate 2 cucchiaini di miele e 1 di bicarbonato, applicate sulla pelle umida, evitando il contorno occhi, e lasciate agire per dieci minuti poi sciacquate abbondantemente. Se, invece, avete la pelle secca, mescolate 1 cucchiaino di miele con 1 cucchiaino di panna, applicate la maschera sul viso, evitando sempre il contorno occhi, lasciate in posa per dieci minuti e poi sciacquate abbondantemente. Il risultato sarà sorprendente».



Le sleeping mask

È il segreto delle donne asiatiche per avere la pelle di porcellana, ma le sleeping mask sono perfette anche per le caucasiche. Durante la notte la pelle si rigenera in modo naturale, ma le maschere notturne potenziano al massimo questo meccanismo. Come si usa? «Si applica come una crema idratante, evitando il contorno occhi - spiegano le esperte coreane di Miin-Cosmetics nel libro “Beauty secrets” (ed. Vallardi) -. Dopo aver eseguito una corretta detersione si applica la maschera al posto della crema idratante, si stende in maniera omogenea sul viso, collo e décolleté e si massaggia a piccoli cerchi. Al mattino si toglie con acqua tiepida».

L'azienda coreana Miin-Cosmetics ha messo a punto Peel me radiance, una sleeping mask che aiuta a rigenerare e illuminare la pelle durante il sonno grazie al PHA, l'acido lactobionico, che esfolia la pelle senza causare irritazioni.

La maison Sisley, dopo il grande successo della maschera a la Rose Noire, ha formulato la Masque de Nuit Velours aux fleurs de safran, una maschera da notte lenitiva e ristoratrice della pelle secca. L'estratto dei fiori di zafferano nutre e ripara la pelle durante il sonno dando un'incredibile morbidezza al risveglio.

Rubina è un'azienda italiana che produce una linea cosmetica pulita, fresca ed efficace dalle ricche uve di lambrusco. Il suo Siero e Maschera Sleeping Mask con il 50% di estratto d'uva e cetriolo è perfetto per un'idratazione profonda, per schiarire le macchie e può essere applicato anche sul contorno occhi.