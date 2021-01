Coronavirus, Lombardia e Lazio tornano gialle. Arancioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Bolzano. Indice Rt a 0,84 Nel periodo 6-19 gennaio è sceso il valore medio calcolato sui casi sintomatici di Nicoletta Cottone

L’Italia da lunedì 1° febbraio si tinge di giallo. Nessuna zona rossa, 5 arancioni e 16 gialle. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in area arancione le regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. Lo ha reso noto il ministero della Salute, alla luce dei nuovi dati. Fonti del ministero hanno anche reso noto che il passaggio dall’arancione in zona gialla è legato alla scadenza dell’ordinanza vigente.

Rt nazionale a 0,84

Nel periodo 6-19 gennaio 2021, l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,84, «in diminuzione e con il limite superiore del range sotto l'uno». Lo mette in luce la bozza del monitoraggio settimanale della cabina di regia, che illustra i dati relativi alla settimana 18-24 gennaio 2021 (dati aggiornati al 27 gennaio 2021). Nella precedente rilevazione l’Rt nazionale era a 0,97. Solo una regione, l’Umbria, presenta un rischio alto mentre il Molise ha un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Ecco tutti i dati del report Iss-ministero della Salute.

L’epidemia è ancora in fase delicata

«L’epidemia resta in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale”. L'attuale quadro, si legge nelle bozza di monitoraggio settimanale, “impone comunque incisive misure restrittive. Si conferma pertanto la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone, evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile”.

Rt, solo il Molise sopra 1

La bozza del sondaggio rivela che solo una Regione, il Molise, ha un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni e province autonome hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo uno.

Dieci regioni a rischio moderato, 10 basso

Il report segnala un «miglioramento del livello generale del rischio, con un aumento significativo di Regioni a rischio basso». Dieci fra regioni e province autonome hanno rischio moderato (di cui una ad alto rischio di progressione a rischio alto): sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, provincia autonoma di Bolzano (ad alto rischio di progressione), provincia autonoma di Trento, Puglia e Toscana. Dieci sono a rischio basso: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise (ad alto rischio progressione), Piemonte, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto.