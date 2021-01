Coronavirus, Iss: Rt scende a 0,97 dopo 5 settimane di crescita

Peggiora la Sardegna

In peggioramento, invece, il dato della Sardegna: in base al monitoraggio della Cabina di regia si delinea un passaggio dalla zona gialla a quella arancione. Una regione (Umbria) e una provincia autonoma (Bolzano) sono state classificate a rischio alto per la terza settimana consecutiva. «Questo prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale».

Sotto la soglia considerata a rischio grazie alle chiusure natalizie

Dunque si scende sotto la soglia considerata a rischio per l’effetto chiusure del periodo natalizio sui contagi. Nel corso delle festività natalizie, in via precauzionale, il Paese è stato quasi sempre zona rossa o arancione. L’epidemia, sottolinea il report, resta però in una fase delicata e un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, se non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione a livello nazionale e regionale. Il report rende noto che si registrano forti variazioni inter-regionali, con alcune regioni con numero assoluto di ricoverati in area critica e il relativo impatto, uniti all’elevata incidenza impongono comunque incisive misure restrittive.

Terapie intensive: 12 regioni sopra la soglia critica

Sono 12 fra Regioni province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica . Un numero che resta pari a quello della settimana precedente. La boza rileva che il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale, invece, è sceso sotto la soglia critica (30 per cento).

Diminuisce il rischio di epidemia non controllata

«Diminuzione del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile nel Paese dovuta principalmente a una diminuzione della probabilità di trasmissione di SARS-CoV-2 ma in un contesto in cui l'impatto sui servizi assistenziali rimane alto nella maggior parte delle Regioni/PPAA», segnala la bozza di monitoraggio.