Coronavirus, da Istituto Ganassini a Estée Lauder fino a Coty continua la gara di solidarietà del beauty

E conclude: «Questi primi progetti sono solo l’inizio del nostro impegno a sostegno del Paese. Nel limite delle nostre possibilità continueremo a dare il nostro contributo all’Italia e agli italiani che tanto amiamo. Da soli però non bastiamo. Solo l’unione di tutti insieme all’integrità, alla passione e all'inestimabile coraggio consentiranno al nostro amato Paese di affrontare e superare una difficoltà che avrà il pregio di unirci ancora di più».

The Estée Lauder Companies

Il gruppo e la sua fondazione, The Estée Lauder Companies Charitable Foundation (ELCCF), ha elargito una serie di finanziamenti a partire dai 2 milioni di dollari a Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontière/Medici senza frontiere (MSF) e dal fondo di 75 milioni di dollari per la costituzione del The NYC COVID-19 Response & Impact Fund (Fondo NYC contro l'impatto del Covid-19) amministrato dal New York Community Trust a New York City, città sede del gruppo . Il NYC COVID-19 Response & Impact Fund riunisce molteplici partner filantropici nell’impegno comune di contrastare la crisi sanitaria in corso causata dal coronavirus. Il fondo fornirà un supporto cruciale (a entità no-profit attive) sia nei servizi sociali fondamentali sia come organizzazioni culturali delle comunità di New York.



Ancora, in Cina, il gruppo ha donato oltre 800mila dollari alle operazioni di soccorso. I fondi andranno a sostenere la Croce Rossa Cinese, la fondazione Shanghai Charity Foundation e Give2Asia. Inoltre, alla Fondazione China Women's Development Foundation sono stati donati beni di varia natura per un valore di 1,4 milioni di dollari a sostegno dello staff medico attivo in prima linea.

Coty

La multinazionale americana ha anunciato di aver iniziato la produzione di gel idroalcolico. Decine di miglialia di confezioni a settimana saranno distribuite e donate ai servizi medici e di emergenza e ai dipendenti di Coty che lavorano negli stabilimenti di produzione - per ora negli Stati Uniti e a Monaco - e distribuzione del prodotto così come al personale di alcune farmacie.