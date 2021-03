Coronavirus Italia: 23.696 nuovi casi e 460 decessi. Primo calo ricoveri da febbraio

Lombardia, oltre 5mila nuovi casi e 100 morti

In Lombardia nella giornata di giovedì 25 marzo si sono registrati altri 5.046 casi e 100 morti. Il tasso di pèositività risulta dell’8,4%. Sale a 30.185 il numero totale di morti dall'inizio dell'epidemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 59.696 (di cui 41.558 molecolari e 18.138 antigenici) per un totale di 7.882.033, mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta all'8,4%. I pazienti guariti/dimessi sono invece 580.733 (+3.040), di cui 6.025 dimessi e 574.708 guariti mentre in terapia intensiva sono 845 (0). Calano i ricoverati non in terapia intensiva: sono 7.132 (-46).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Veneto, +1.861 nuovi casi e 25 decessi in 24 ore

Sono 1.861, un dato in calo rispetto a ieri, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 14 ore, che protanon il totale dei malati a 373.405. Lo riporta il bollettino regionale, segnalando 25 nuovi decessi, per un totale di 10.467 vittime dall'inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 39.183, ancora in crescita (+55) rispetto a ieri. Prosegue l'aumento dei ricoveri in ospedale, con 1.815 pazienti nei reparti non critici (+23) e 277 nelle terapie intensive (+10).

Nessun decesso in Trentino, calano i ricoveri

Nessun decesso per Covid in Trentino. Diminuisce ulteriormente la pressione negli ospedali che al momento registrano 248 pazienti Covid, di cui 45 in rianimazione (2 in meno rispetto a ieri). Le dimissioni dall'ospedale ieri sono state 22; i nuovi ingressi invece si sono fermati a 15. Sono 177 i nuovi contagi, sono 61 i nuovi casi risultati positivi al molecolare (su 1.350 test) ai quali si affiancano altri 116 positivi all'antigenico (su 1.491 test). I molecolari hanno inoltre confermato la positività di 64 persone il cui contagio era stato individuato nei giorni scorsi dai test rapidi. Tra i nuovi positivi, gli asintomatici sono 69, curati a domicilio come i 102 pauci sintomatici rilevati oggi. Fra i giovanissimi ci sono 28 ulteriori casi (3 hanno tra 0-2 anni, 3 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 6 tra 11-13 anni e 11 tra 14-19 anni) mentre sono più numerosi quelli individuati fra gli ultra settantenni (16 nella fascia 60-69 anni, 17 tra 70-79 anni e 10 di 80 e più anni). Le vaccinazioni intanto sono arrivate a 82.676 di cui 28.978 seconde dosi. Nella fascia degli ultra ottantenni sono 38.925 le dosi finora somministrate; quelle della fascia 70-79 anni invece sono state 7.244.

Un morto e 137 nuovi positivi in Alto Adige

Ancora un decesso in Alto Adige per le conseguenze del Covid-19. Lo segnala l'Azienda sanitaria provinciale. Il totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale così a 1.108. I nuovi contagi sono 137: 55 sono stati rilevati sulla base di 1.064 tamponi pcr (239 dei quali nuovi test) e 82 sulla base di 9.436 test antigenici. Il totale dei casi positivi accertati è ora di 69.356: di questi, 66.404 persone (97 in più di ieri) sono state dichiarate guarite. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono sempre 35 oltre a 3 all'estero. Calano quelli ricoverati nei normali reparti ospedalieri, che sono 106 (9 in meno), e nelle strutture private convenzionate, che sono 108 (7 in meno). Aumentano, invece, i pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: sono 103 (23 in più). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.630.

Fvg, 561 nuovi positivi da test molecolare e 281 da antigenico

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.649 tamponi molecolari sono stati rilevati 561 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,93%. Sono inoltre 3.177 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 281 casi (8,84%). I decessi registrati sono 13; i ricoveri nelle terapie intensive calano a 78 mentre quelli in altri reparti risultano essere 645. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I totalmente guariti sono 71.837 (+1.512 rispetto a ieri), i clinicamente guariti 3.208, mentre quelli in isolamento calano a 15.245. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 94.212 persone.