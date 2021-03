Coronavirus Italia: 23.832 nuovi casi e 401 morti

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Giani, «in Toscana 1.510 nuovi casi, tasso positivi 6,03%»

“I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.510 su 25.044 test di cui 15.583 tamponi molecolari e 9.461 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,03% (13,6% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Nel post, Giani pubblica anche una foto dell'ospedale di Pesca (Pistoia) e scrive: “553 palloncini colorati, uno per ogni nuovo nato nell'ultimo anno all'Ospedale di Pescia, prendono il volo davanti al punto nascita. Un segnale di speranza in questa dura emergenza”.





Superano la quota di 1.200 i decessi in Umbria

Supera la quota di 1.200 il numero dei decessi per Covid in Umbria: secondo i dati della Regione, aggiornati al 20 marzo, oggi sono 1.205, dodici in più di ieri. Si registra tuttavia un nuovo notevole calo dei ricoveri: sono 446 (14 in meno di ieri), 74 dei quali (uno in meno) in terapia intensiva. I guariti sono 296. I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono 206 e il numero degli attualmente positivi scende ancora, a 5.579 (102 in meno di ieri). Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 2.601 test antigenici e 2.792 tamponi molecolari, con un tasso di positività complessivo che sale al 3,8 per cento (ieri 3 per cento) e al 7,4 (ieri 6) per i soli molecolari.

RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE Loading...

Sono 856 i positivi in 24 ore nelle Marche

Sono 856 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Secondo il servizio Sanità della Regione “nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.616 tamponi: 3.859 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.121 nello screening con percorso Antigenico) e 2.757 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 22,2%)”. Sugli 856 positivi, 286 sono in provincia di Ancona, 227 in provincia di Pesaro Urbino (che conferma un aumento di contagi segnalato dalla Prefettura e dagli enti locali), 148 quella di Macerata, 85 in quella di Fermo, 70 in quella di Ascoli Piceno e 40 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (89), contatti in setting domestico (212), contatti stretti di casi positivi (333), contatti in setting lavorativo (14), contatti in ambiente di vita/socialità (2), contatti in setting assistenziale (2), contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (3), screening percorso sanitario (3). Per altri 198 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 1.121 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 90 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all'8%”.

In Puglia 26 morti e quasi 2000 contagi, (17,5% test)

Ci sono stati 26 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore in Puglia e su 11.296 test registrati sono stati rilevati 1.983 casi positivi, il 17,5% dei test: 824 casi sono in provincia di Bari, 371 in provincia di Taranto, 263 in provincia di Foggia, 267 in provincia di Lecce, 138 in provincia di Brindisi, 109 nella provincia BAT, 7 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Dei 26 decessi,11 si sono verificati in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, e 5 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.753.965 test; 128.464 sono i pazienti guariti, mentre 42.072 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 174.983.