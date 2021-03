Coronavirus Italia: 23.987 nuovi casi e altri 457 decessi. Risalgono i ricoveri

In Lombardia 5.077 nuovi casi e 100 morti

Sono 5.077 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 160 'debolmente positivi') e 160 i decessi, 30.285 in totale. È quanto emerge dal bollettino della Regione. Per quanto i ricoveri, 848 pazienti in terapia intensiva (+3) e 21 in meno nei reparti ordinari (7.111). I guariti/dimessi ammontano a 583.133 (+2.400), di cui 6.287 fra coloro che hanno lasciato l'ospedale e 576.846 tra chi ha superato la malattia.





Veneto, +2.095 contagi e 33 decessi in 24 ore

Nuovi contagi Covid e decessi ancora in forte aumento in Veneto nelle ultime 24 ore. I positivi al tampone sono 2.095 più di ieri, e si contano altre 33 vittime. Numeri che portano il totale degli infetti da inizio epidemia a 375.500 e quello dei morti a 10.500. Dati meno negativi arrivano sul fronte ospedaliero: i ricoverati nei reparti non critici sono oggi 1.805, in calo di 10 unità, quelli nelle terapie intensive 278 (+1). I soggetti attualmente positivi al virus e in isolamento sono 39.356 (+173).

Altri 5 decessi e 238 nuovi contagi in Trentino

Dopo la tregua di ieri, oggi si registrano altri 5 decessi per coronavirus in Trentino; i nuovi contagi sono 238. Le persone decedute sono 3 donne e di 2 uomini di età compresa fra i 66 e gli 80 anni. Secondo il bollettino odierno dell'Azienda sanitaria per i servizi sanitari, 145 sono i nuovi casi risultati positivi su 1.833 tamponi molecolari e 93 su 1.325 test rapidi antigenici. Fra i giovanissimi, i nuovi casi sono 38 mentre sono 53 quelli riscontrati fra chi ha più di 60 anni. Negli ospedali la situazione anche oggi appare in miglioramento, con 18 dimissioni a fronte di 12 nuovi ricoveri che portano il totale dei pazienti Covid a 238. In rianimazione si trovano attualmente 44 persone, una in meno rispetto a ieri. I nuovi guariti sono 291. Le persone finora vaccinate sono 85.697 (di cui 29.951 che hanno ricevuto la seconda dose). A cittadini con più di 80 anni sono state somministrate 40.216 dosi, mentre sono arrivate a 8.070 quelle della fascia 70-79 anni.

Ancora due morti e 153 nuovi casi in Alto Adige

Altre due persone sono morte in Alto Adige per le conseguenze dell'infezione da Covid-19. Le vittime della pandemia, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono ora 1.110. Resta contenuto, come accade da giorni, il numero dei nuovi casi positivi, anche per il ridotto numero di tamponi, in particolare pcr, effettuati. I casi accertati nelle ultime 24 ore dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale sono 153. Di questi, 86 sono stati rilevati sulla base di 1.060 tamponi pcr (271 dei quali nuovi test) e 67 sulla base di 10.131 test antigenici. I pazienti ricoverati sono 245, in calo rispetto ad ieri di 14 unità. Di questi, 36, tre dei quali all'estero, sono assistiti nelle terapie intensive (2 in meno); 108 nei normali reparti ospedalieri (2 in più); 101 nelle strutture private convenzionate (7 in meno) e 96 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes (7 in meno). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.650, mentre i guariti sono 66.533 (129 in più).

In Fvg 509 nuovi contagi su 7.223 molecolari, 21 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.223 tamponi molecolari sono stati rilevati 509 nuovi contagi. Sono inoltre 3.226 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 259 casi. I decessi registrati sono 21, ai quali se ne aggiungono 7 avvenuti tra il 22 febbraio e il 18 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 78 mentre quelli in altri reparti risultano essere 650. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sale a 3.227 il numero delle vittime: 694 a Trieste, 1.677 a Udine, 628 a Pordenone e 228 a Gorizia. I totalmente guariti sono 72.385, i clinicamente guariti 3.348, mentre quelli in isolamento sono 15.292. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 94.980 persone: 17.739 a Trieste, 45.857 a Udine, 18.867 a Pordenone, 11.456 a Gorizia e 1.061 da fuori regione.