Coronavirus, in Italia 24.691 nuovi casi e 124 morti

In Alto Adige 210 nuovi contagi e nessun decesso

Sono 210 i casi di covid registrati in Alto Adige. Lo comunica l’azienda sanitaria provinciale nel bollettino quotidiano, a seguito dell’analisi di 92 tamponi pcr (3 positivi) e 1.406 test antigenici (207 positivi). Anche oggi non si segnalano vittime, il numero dei morti da inizio pandemia resta fermo a 1.521. In lieve calo l’incidenza settimanale, oggi a 185 casi ogni 100mila abitanti (-14 rispetto a ieri). I nuovi guariti sono 278, le persone in quarantena o isolamento domiciliare 2.385 (-68). A ieri, negli ospedali del territorio erano ricoverati 45 pazienti in area medica e nessuno in terapia intensiva.

Toscana, altri 12 morti e 1.048 nuovi casi

Altri 1.048 nuovi casi (età media 52 anni, rapporto positivi/tamponi 13,7%) e altri 12 morti per Covid in Toscana al rilevamento delle 24 ore. Le ultime vittime sono state 4 nell’area di Pisa, 3 a Firenze, 2 a Grosseto, 1 nelle aree di Massa Carrara, Livorno e Arezzo. Il totale dei decessi sale a 10.601 persone dall’inizio dell’epidemia (+0,1% sul totale del giorno precedente). I nuovi casi portano a 1.365.141 i positivi totali registrati dall’inizio. Anche i guariti - che sono stati 1.490 con il tampone negativo - crescono dello 0,1% sul totale e raggiungono quota 1.270.715. Gli attualmente positivi sono oggi 83.825 (-0,5% rispetto a ieri). Tra loro i ricoverati sono 381 (-31 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri, -7,5%) di cui 16 in terapia intensiva (-1 persona il saldo tra ingressi e uscite su ieri, pari al -5,9%). Altre 83.444 persone positive sono in isolamento a casa con «sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere - afferma la Regione nel suo report quotidiano -, o risultano prive di sintomi» (-423 su ieri, pari al -0,5%).



Le 5 regioni con più casi giornalieri L'ordine dipende dal numero di nuovi casi oppure, scegliendo il menu, dalla percentuale di positività al tampone o dal rapporto tra nuovi casi e popolazione regionale (dato ogni 100.000 abitanti) Loading...

768 positivi e 3 decessi nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 768 positività al Covid da 4.375 tamponi, di cui 167 da 1.835 tamponi molecolari e 601 da 2.540 tamponi antigenici; si sono registrati 3 decessi, 1 a Udine, 1 a Trieste e 1 a Pordenone. In terapia intensiva sono ricoverate 5 persone, 200 negli altri reparti. L’incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) è pari a 378,1. I dati sono stati comunicati dalla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 468.764 positività, mentre i decessi sono stati 5.322.

In Puglia 5 morti e 1.539 casi, il 14,1% dei test

Oggi in Puglia si registrano 1.539 nuovi casi di positività al Covid su 10.846 test eseguiti nelle ultime 24 ore per una incidenza del 14,1%. Sono cinque le persone decedute. I nuovi casi sono stati rilevati nelle province di Bari (343), Bat (94), Brindisi (158), Foggia (200), Lecce (460), Taranto (228). Sono residenti fuori regione altre 52 persone risultare positive in Puglia mentre per altri quattro casi non si conosce la provincia di appartenenza. Delle 33.913 persone attualmente positive 320 sono ricoverate in area non critica (ieri 329) e 17 in terapia intensiva (ieri 18).

Scendono ancora i ricoverati in Umbria, 9 in meno

Scendono ancora, a 163 e quindi nove in meno in giovedì e con un calo del 15,7 per cento su base settimanale, i ricoverati Covid in Umbria dove restano due i posti occupati nelle terapie intensive e non si registrano altri morti per il virus. Questo il quadro sul sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono stati certificati 410 nuovi positivi e 634 guariti, con gli attualmente positivi ora 5.201, 224 in meno. Sono stati analizzati 2.248 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 18,2 per cento, in calo rispetto al 20,1 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana.