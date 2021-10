Coronavirus, in Italia 2.535 casi e 30 decessi.Tasso positività all’1,14%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi in Italia sono stati diagnosticati tramite tamponi molecolari e antigenici 2.535 nuovi contagi di Covid-19 (1.190 meno di ieri), con 222.385 tamponi effettuati (ieri 403.715) e quindi un tasso di positività dell’1,14% (ieri 0,92%). I decessi sono stati 30, 6 in più rispetto a ieri; il conteggio delle vittime dall’inizio della pandemia arriva quindi a 131.856. Sono ricoverati in terapia intensiva 338 pazienti, con 16 ingressi del giorno (ieri rispettivamente 341 e 18). I ricoverati con sintomi sono 2.579 (+106). In diminuzione invece le persone in isolamento domiciliare: 71.737, 224 meno di ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 74.654, anche questi in calo (-121). Nelle 24 ore, sono state dimesse/sono guarite 2.626 persone (erano state 2.940), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.537.210. I casi totali sono 4.743.720.

Nelle regioni

Oggi la regione con il maggior numero di nuovi contagiati è la Sicilia (443), seguita da Lazio (386), Emilia-Romagna (362), Campania (253), Veneto (220) e Toscana (211). Con meno di 10 nuovi contagiati ci sono Abruzzo (7), Basilicata (6), Molise (5) e Valle d’Aosta (1).

In Umbria si ferma crescita positivi, lieve aumento ricoveri

Si ferma la crescita dei positivi al Covid-19 in Umbria, ma i ricoveri sono in leggero aumento. Questo il quadro della situazione sanitaria nella regione secondo quanto emerge dai dati giornalieri diffusi dalla regione. Nelle ultime ventiquattro ore, sono stati rilevati 14 nuovi positivi e 15 guariti. Numeri al ribasso, condizionati dal minor numero di tamponi, come di consueto, effettuati nel fine settimana, poco più di 4mila. Tasso di positività che si attesta dunque allo 0,34%. Il numero degli attualmente positivi rimane praticamente invariato, sono 882, uno in meno rispetto al giorno precedente. Leggera crescita sul fronte ospedalizzazioni. Nei reparti covid risultano infatti ricoverati 41 pazienti, due in più rispetto a ieri, di cui sei, uno in più, in terapia intensiva.

In Friuli Venezia Giulia 71 nuovi contagi, un decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 6.250 test e tamponi sono state riscontrate 71 positività al Covid 19, pari all’1,13%. Nel dettaglio, su 1.460 tamponi molecolari sono stati rilevati 64 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,38%; su 4.790 test rapidi antigenici 7 casi (0,15%). Oggi si registra un decesso (una donna di 82 anni di Pravisdomini deceduta in ospedale a Pordenone); restano 8 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 54 (+1) i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.847, i totalmente guariti sono 110.580, i clinicamente guariti 31 e 1.246 le persone in isolamento. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 115.766 persone.

In Veneto 220 nuovi casi e nessun decesso

Sono 220 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto per un totale di 477.495 da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino di Azienda Zero. Nessun nuovo decesso è stato comunicato nello stesso arco temporale: in calo di una unità il dato degli attuali positivi; +1 il numero dei ricoverati in reparto per un totale di 163, invariato il dato delle terapie intensive a 24.