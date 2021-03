Coronavirus Italia 25.735 nuovi casi e 386 decessi

Nelle Marche 822 positivi in 24 ore

Sono 822 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Secondo il Servizio Sanità della Regione “nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.975 tamponi: 3.463 nel percorso nuove diagnosi (di cui 893 nello screening con percorso Antigenico) e 2.512 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 23,7%)”. Su 822 positivi, 279 sono in provincia di Ancona , 202 in quella di Pesaro Urbino, 153 quella di di Macerata, 83 in quella di Ascoli Piceno, 75 in quella di Fermo e 30 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (87), contatti in setting domestico (193), contatti stretti di casi positivi (303), contatti in setting lavorativo (13), contatti in ambiente di vita/socialità (1), contatti in setting assistenziale (3), screening percorso sanitario (4). Su 893 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 69 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all'8%”.

In Abruzzo 417 nuovi casi e altri 29 morti

Sono 417 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.731 tamponi molecolari: è risultato positivo l'8,81% dei campioni. Ben 29 i decessi segnalati nell'ultimo bollettino: si tratta del terzo incremento più alto registrato in un solo giorno dall'inizio dell'emergenza. Aumentano lievemente i ricoveri, che passano dai 756 di ieri ai 760 di oggi. I nuovi positivi hanno età compresa tra 6 mesi e 97 anni.Quelli con meno di 19 anni sono 88: 19 in provincia dell'Aquila, 14 in provincia di Pescara, 41 in provincia di Chieti e 14 in provincia di Teramo. I 29 decessi, 23 dei quali avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, riguardano persone di età compresa tra 57 e 95 anni: 6 in provincia di Chieti, 19 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo e 2 in provincia dell'Aquila. Elevato il numero dei guariti: 526 in più, per un totale di 48.868 persone. Di conseguenza scendono gli attualmente positivi al virus, che tornano sotto quota undicimila: ora sono 10.963 (-139). In ospedale ci sono 760 persone: 672 pazienti (+5) sono ricoverati in terapia non intensiva e 88 (-1, con 7 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.203 (-143) sono in isolamento domiciliare. Del totale dei casi positivi, 14.768 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+110 rispetto a ieri), 15.678 in provincia di Chieti (+163), 16.453 in provincia di Pescara (+61), 14.210 in provincia di Teramo (+74), 508 fuori regione (+9) e 186 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

In Campania 1.997 nuovi casi, 13 morti

Sono 1.997 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 18.429 tamponi molecolari. Dei 1.997 nuovi positivi, 628 sono risultati sintomatici. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 3.415 tamponi antigenici. Sono 13 i nuovi decessi inseriti dall'Unità di crisi della Regione Campania nel bollettino odierno: di questi, 11 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 sono avvenuti in precedenza, ma sono stati registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 4.843. Sono 1.205 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 209.805. In Campania sono 155 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.569 quelli ricoverati in reparti di degenza.



Puglia, 1.785 casi e 27 morti

E' leggermente migliore il quadro che si legge nel bollettino epidemiologico odierno della Regione Puglia sul Covid-19. Il numero di nuovi casi positivi scende di nuovo sotto 2000 e in modo abbondante in presenza al contempo di un numero maggiore di test rispetto a ieri. Sono stati registrati 11.636 test per l'infezione da coronavirus e sono stati rilevati 1.785 casi positivi: 652 in provincia di Bari, 154 in provincia di Brindisi, 147 nella provincia Bat, 270 in provincia di Foggia, 239 in provincia di Lecce, 315 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi contagi erano 2.082 su 11.211 tamponi. Nel bollettino stilato sulla base dei dati del Dipartimento Politiche della salute emergono 27 decessi: 10 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Stesso numero di morti anche ieri. In tutto in Puglia hanno perso la vita 4.421 persone.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.742.669 test. Sono 127.409 i pazienti guariti mentre ieri erano 126.314 (+1095). Aumentano gli attualmente positivi: oggi sono 41.170 mentre ieri erano 40.507 (+663). I pazienti ricoverati sono 1.844 contro i 1.801 di ieri (+43). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 173.000, così suddivisi: 67.667 nella provincia di Bari;17.431 nella provincia di Bat; 12.529 nella provincia di Brindisi; 32.919 nella provincia di Foggia; 15.509 nella provincia di Lecce;26.039 nella provincia di Taranto; 642 attribuiti a residenti fuori regione; 264 provincia di residenza non nota.

In Basilicata 121 casi e 5 decessi

Sono 121 i nuovi casi di contagio registrati in Basilicata nelle ultime 24 ore a fronte di 1362 tamponi molecolari processati. È quanto si legge nel bollettino della task force della Regione Basilicata, secondo cui dei nuovi positivi 1116 sono residenti nel territorio lucano. Nella stessa giornata risultano decedute 5 persone.