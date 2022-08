Coronavirus, in Italia 27.296 nuovi casi e 147 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

I DATI DEL CONTAGIO

Sono 27.296 i nuovi positivi al coronavirus alle 16.15 di giovedì 18 agosto e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 21.581.917. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 147 così da totalizzare le 174.447 unità da febbraio 2020 a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 817.998 e di questi 7.025 ricoverati con sintomi e 268 in terapia intensiva. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 810.705. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 167.185 tamponi effettuati contro i 228.707 di mercoledì 17 agosto. Il tasso è al 16,3%, in aumento rispetto al giorno precedente (15,8%).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno

Veneto, 3.477 casi e nove morti

Sono 3.477 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto, prima regione per numero di contagi giornalieri, a fronte dei 4.939 del giorno precedente. Continua a ridursi il numero degli attualmente positivi in regione: siamo 54.905 contro i 55.353 di mercoledì. In aumento il numero dei ricoverati complessivi: 905 rispetto ai 902 di 24 ore fa. Un fenomeno causato da una leggera crescita dei ricoveri in area non critica (866 rispetto ai 864 di mercoledì) e da un incremento delle terapie intensive (39 contro i 38 di mercoledì). Il numero dei decessi si attesta a 9, mercoledì erano stati 4.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera.

Lombardia, 3.029 contagi e 16 decessi

La seconda regione in Italia per numero di contagi giornalieri è la Lombardia, dove se ne contano 3.029. Qui gli attualmente positivi sono 52.104 di cui 884 ricoverati con sintomi e 20 persone in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono poi 51.200 soggetti. Nelle 24 ore su territorio lombardo si contano 16 decessi.

Le 5 regioni con più casi giornalieri L'ordine dipende dal numero di nuovi casi oppure, scegliendo il menu, dalla percentuale di positività al tampone o dal rapporto tra nuovi casi e popolazione regionale (dato ogni 100.000 abitanti)

Emilia Romagna, 2.291 positivi e 14 vittime

Oltre duemila nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore, ma ricoveri in calo: è questo l’andamento dell’epidemia in Emilia Romagna, terza regione per numero di casi giornalieri, dove si contano ancora 14 morti. Sulla base di oltre 11mila tamponi, infatti, sono stati individuati 2.291 nuove positività che mantengono i casi attivi attorno a quota 30mila, il 95,8% dei quali in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono 38 pazienti (due in meno di ieri) mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 1.216 (42 in meno).

Dove eravamo rimasti

Erano 36.265 i nuovi casi di mercoledì 17 agosto, a fronte di 128 morti registrati nelle 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva erano 288. Nei reparti ordinari si contavano ricoverati 7.339 pazienti sintomatici mentre in isolamento domiciliare c’erano 827.133 persone, per un totale di 834.760 attualmente positivi.