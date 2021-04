Coronavirus Italia: altre 251 vittime e 12.694 nuovi casi

3' di lettura

In Italia si registrano, nelle ultime 24 ore, altre 251 vittime e 12.694 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 230.116 nuovi tamponi. Da segnalare anche 13.134 persone guarite dal Covid nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività risale al 5,5% rispetto alla rilevazione precedente (4,6%), a causa del minor numero di tamponi effettuati nella giornata di sabato. Sono 697 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con covid-19 seguite dal sistema sanitario nazionale. In terapia intensiva restano 3.311 persone, 29 in meno rispetto al dato precedente. In calo anche il numero di ricoverati con sintomi, 23.684 (452 in meno rispetto a ieri) e delle persone in isolamento domiciliare: 477.652, 216 in meno di ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal covid-19 in Italia 3.870.131 persone mentre ne sono morte 116.927. I dimessi/guariti dall'inizio dell'emergenza hanno superato il virus a 3.248.593. In totale a oggi in Italia sono 504.611 le persone attualmente positive al Sars Cov2.

Emilia-Romagna: 1.104 nuovi positivi e ricoveri in calo

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 358.329 casi di positività, 1.104 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.372 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, le persone dai 75 anni in su e, con l'avvio delle prenotazioni da lunedì, la fascia d'età 70-74 anni





Lazio: 1.127 nuovi positivi e 25 morti

Su oltre 12 mila tamponi (-3.201) e oltre 15 mila antigenici per un totale di oltre 27 mila test, si registrano 1.127 casi positivi (-251), 25 i decessi (quanto ieri) e +1.140 i guariti. Diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive, mentre sono stabili i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 500.