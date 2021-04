Coronavirus Italia: altri 15.370 casi e 310 vittime. Tasso di positività scende al 4,6%

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Piemonte: 865 nuovi contagi e 25 decessi

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 865 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 76 dopo test antigenico), pari al 3,7% dei 23.456 tamponi eseguiti, di cui 15.952 antigenici. Tra gli 865 nuovi casi gli asintomatici sono 345 (39,9%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 337.065. Sono 25 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 10.924. I ricoverati in terapia intensiva sono 290 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.125 (-68 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 18.988. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.123.714 (+23.456 rispetto a ieri), di cui 1.439.086 risultati negativi.

Umbria, calano i ricoverati

Scendono ancora di più di 20 unità i ricoverati in Umbria: sono 22 in meno rispetto a ieri secondo i dati della Regione aggiornati al 17 aprile. In tutto, i posti occupati negli ospedali dai malati Covid sono 270, di cui 33 (uno in meno) in terapia intensiva. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 114. I guariti 224, i morti quattro. Scendono ancora gli attualmente positivi, da 3.575 a 3.461. I tamponi analizzati sono 3.060 e 5.221 i test antigenici. Il tasso di positività complessivo è pari a 1,37 per cento (ieri 2,1) e del 3,7 rispetto ai soli molecolari (ieri 5,3).



Basilicata: 219 nuovi contagi e un decesso

La task force regionale della Basilicata per il coronavirus comunica che ieri, 16 aprile, sono stati processati 1.709 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 219 (e fra questi 213 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

È deceduta una persona residente a Montalbano Jonico, per un totale di 479 decessi.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.492, di cui 5.312 in isolamento domiciliare. Sono 15.543 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria.