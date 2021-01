Coronavirus, in Italia altri 15.378 casi e 649 vittime. Tasso di positività all’11,4% In terapia intensiva ci sono 2.569 pazienti, 10 meno di ieri

Coronavirus: il bollettino del 5 gennaio - I dati di oggi

In terapia intensiva ci sono 2.569 pazienti, 10 meno di ieri

3' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 15.378 i nuovi contagiati oggi, in aumento rispetto a ieri (10.800), ma con 135.106 tamponi effettuati (ieri 77.993), quindi con una percentuale di positivi rispetto ai tamponi dell’11,4%, in calo rispetto al 13,8% di ieri. Le vittime sono state 649 (ieri 348). In terapia intensiva ci sono 2.569 pazienti, 10 meno di ieri, con 202 ingressi del giorno (ieri 136). Sono 23.395 i pazienti con sintomi ospedalizzati, 78 più di ieri, mentre in isolamento domiciliare ci sono 543.197 persone (ieri 544.562). Il totale degli attualmente positivi è pari a 569.161 persone, 1.297 meno di ieri. Nel giorno, i dimessi/guariti sono aumentati di 16.023, arrivando a un totale di 1.536.129. I casi totali dall’inizio della pandemia sono 2.181.619.

Nelle regioni

È ancora oggi il Veneto la regione con il maggior numero di nuovi contagi: 3.151. Seguono il Lazio (1.719), la Sicilia (1.576), l’Emilia-Romagna (1.506), la Lombardia (1.338) e il Piemonte (1.109). Il minor numero di nuovi contagiati è stato riscontrato in Molise (14).

Loading...

Veneto, 3.151 contagi e 175 decessi

Dati ancora molto pesanti sul fronte del Covid in Veneto. Il report odierno della Regione riferisce di 3.151 contagi e 175 morti nelle ultime 24 ore. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 270.097, quello delle vittime a 6.988 (ieri erano 6.813). Sostanzialmente stabile la pressione sugli ospedali: i pazienti Covid nei reparti non critici salgono a 3.066 (+7), mentre scende a 391 (-9) il numero dei malati in terapia intensiva. Gli attuali positivi in regione sono 94.228 (-728).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

In Puglia 1.081 positivi su oltre 10mila test, 14 morti

Su 10.273 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 1.081 casi positivi con un tasso di positività del 10,52%. 386 infetti si registrano in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 172 nella provincia BAT, 109 in provincia di Foggia, 111 in provincia di Lecce, 211 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione. 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti. Sono stati registrati 14 decessi: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.075.382 test. 39.235 sono i pazienti guariti. 53.580 sono i casi attualmente positivi.

In Basilicata 60 nuovi positivi e un altro morto

Sono 60 i tamponi risultati positivi nelle ultime 24 ore in Basilicata, sui 928 esaminati: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che sono 51 i positivi residenti in regione. Altri dati significativi riguardano il numero dei nuovi decessi (uno) e dei guariti (35): sono quindi 4.627 le persone che hanno superato il coronavirus e 261 quelle che sono morte, in Basilicata. I lucani attualmente positivi sono 5.967, dei quali 5.870 sono in isolamento domiciliare. Nei due ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 97 persone: quattro sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 187.668 tamponi, 174.292 dei quali sono risultati negativi.