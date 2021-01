Coronavirus, in Italia altri 17.533 casi e 620 vittime Il tasso di positività è del 12,5% (ieri 14,9%)

Sono 17.533 i nuovi contagiati oggi, in calo rispetto a ieri (18.020), con 140.267 tamponi (ieri 121.275). Il tasso di positività è del 12,5%, in calo (ieri 14,9%). Le vittime sono state 620 (ieri 414). I ricoverati in terapia intensiva sono 2.587, stesso numero di ieri, con 187 ingressi (ieri 156). In ospedale sintomatici ci sono 23.313 pazienti, 22 più di ieri, mentre sono 544.489 le persone in isolamento domiciliare, 688 meno di ieri. In calo di 666 le persone attualmente positive (in totale sono 570.389). Nell corso della giornata ci sono state 17.575 persone dimesse o guarite, per un totale dall’inizio della pandemia che ammonta a 1.589.590. I casi complessivi sono, ad oggi, 2.237.890.

Nelle regioni

È sempre il Veneto la regione italiana con il maggior numero di nuovi contagi: 3.388. Seguono Emilia-Romagna (2.026), Lombardia (1.963), Sicilia (1.842), Lazio (1.613) e Puglia (1.349): sono queste le 6 regioni con più di mille nuovi casi. La Valle d’Aosta ha il numero odierno più basso: 25.

In Campania sale curva contagi, 984 i positivi, 46 decessi

Balzo in avanti, in Campania, per la percentuale tamponi esaminati- casi positivi. L'unità di crisi della Regione Campania rende noto che nelle ultime 24 ore sono 984 i positivi su 8889 tamponi effettuati. La percentuale tamponi-positivi è parti all'11,06%, ieri era 8,81%. 46 le persone decedute - 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 40 deceduti in precedenza ma registrati ieri - e 2.151 le persone guarite. Questo il report posti letto su base regionale: posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; posti letto di terapia intensiva occupati: 100; posti letto di degenza disponibili: 3.160; posti letto di degenza occupati: 1.395.

1.349 nuovi positivi e 27 decessi in Puglia

Oggi venerdì 8 gennaio in Puglia sono stati registrati 1.349 casi positivi su 11.020 test per l'infezione da Covid-19, con un tasso di positività sceso al 12,24% (dal 20,68% di ieri, calcolato su soli 3.176 test). E sono 27 i decessi. I casi positivi sono 400 in provincia di Bari, 338 in provincia di Foggia, 268 in provincia di Taranto, 122 in provincia di Brindisi, 120 in provincia di Lecce, 98 nella provincia Bat, 2 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota. I decesssi sono 11 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Bari, 3 in provincia di Taranto, 2 nella provincia Bat, 1 ciascuno nelle province di Brindisi e Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.099.615 test e sono 42.409 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 98.952 e sono 53.922 i casi attualmente positivi.

243 nuovi contagi e 15 morti in Sardegna

Quindici morti e 243 nuovi casi di positività al Covid-19 si registrano in Sardegna nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. Salgono così a 33.188 i casi complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza, mentre il numero delle vittime sale a 810. In totale sono stati eseguiti 502.097 tamponi con un incremento di 2.752 test. Sono, invece, 504 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+12 rispetto al dato di ieri), mentre sono 50 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.511. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 15.018 (+243) pazienti guariti, più altri 295 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 33.188 casi positivi complessivamente accertati, 7.502 (+72) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 5.451 (+33) nel Sud Sardegna, 2.658 (+20) a Oristano, 6.737 (+97) a Nuoro, 10.840 (+21) a Sassari.