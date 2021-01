Coronavirus, in Italia altri 18.020 casi e 414 vittime

In Emilia-Romagna aumentano contagi e ricoveri, 64 morti

Rimbalzo dei contagi giornalieri di coronavirus in Emilia-Romagna, aumento anche dei ricoveri e altri 64 morti con Covid-19. Secondo i dati del bollettino quotidiano della Regione, su poco più di 9.600 tamponi delle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 2.228, età media 45 anni, di cui 998 asintomatici da screening e contact tracing. In 24 ore effettuati anche più di 7.900 tamponi rapidi. Quanto alle province Bologna fa registrare 397 contagi più 103 del comprensorio di Imola, a Modena se ne sono registrati 420 e a Reggio Emilia 316. Quanto ai ricoveri, i pazienti in terapia intensiva sono 240 (4 in più), e 2.701 negli altri reparti Covid (+36). Le persone complessivamente guarite, sono 3.348 in più rispetto a ieri. I casi attivi sono 56.885 (1.184 in meno). Prosegue la campagna vaccinale, in questa prima fase riguardante il personale della sanità e delle Rsa col conteggio aggiornato in tempo reale sul portale della Regione. Alle 16.20 sono state vaccinate 38.621 persone, di cui 6.556 oggi.

In Trentino altri 5 decessi

Ancora 5 persone decedute per coronavirus in Trentino. Lo dice il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che oggi riporta 72 nuovi casi positivi su 2.529 tamponi molecolari e 107 su 612 tamponi rapidi antigenici. Sono 98 inoltre le conferme da molecolare dei positivi identificati come tali nei giorni scorsi dai test rapidi. I decessi, quattro dei quali avvenuti in ospedale, si riferiscono a 3 uomini e di 2 donne di età compresa fra 72 e 91 anni. I bambini o ragazzi in età scolare risultati positivi nelle ultime ore sono 11. Gli ultra settantenni invece sono molti di più (40 oggi), dato che continua a preoccupare, così come l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva: 47 oggi, su un totale di 408 ricoverati per covid-19. Ieri si sono registrati 23 nuovi ricoveri a fronte di 15 dimissioni. Continuano ad aumentare fortunatamente anche le guarigioni (+248).

In Umbria meno nuovi positivi ma calano tamponi

Sono stati 64 i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 30.139 totali. Lo riporta il sito della Regione. Registrati anche 74 guariti, 25.432, e altri tre morti, 646, con gli attualmente positivi ora 4.061, 13 in meno di ieri. I tamponi analizzati sono stati 430, 518.690, con un tasso di positività in rialzo, al 14,8 per cento, come solitamente accade dopo un giorno festivo. Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali, con 321 ricoverati, uno in meno, 44 (ieri 45) in terapia intensiva.

340 nuovi contagi e 9 morti in Sardegna

Salgono a 32.945 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 340 nuovi contagi e ci sono anche nove decessi (795 in tutto), tra i 55 e i 90 anni. Le vittime: tre residenti della provincia del Sud Sardegna, tre della provincia di Oristano, una di quella di Nuoro e due della Città Metropolitana di Cagliari. In totale sono stati eseguiti 499.345 tamponi, con un incremento di 2.458 test. Sono, invece, 492 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-2 rispetto al dato di ieri), mentre sono 48 i pazienti in terapia intensiva (+1). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.519. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 14.775 (+178) pazienti guariti, più altri 316 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 32.945 casi positivi complessivamente accertati, 7.430 (+77) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 5.418 (+63) nel Sud Sardegna, 2.638 (+45) a Oristano, 6.640 (+75) a Nuoro, 10.819 (+80) a Sassari.

In Basilicata 66 positivi, un decesso

In Basilicata ieri sono stati analizzati 761 tamponi: 66 sono risultati positivi al coronavirus ma di questi solo 62 appartengono a persone residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso, con il totale delle vittime lucane che è quindi salito a 262. Sono invece 98 le persone ricoverate con il Covid negli ospedali lucani e di queste quattro sono in terapia intensiva. Con 36 guariti (in totale 4.698), i lucani attualmente positivi sono 6.166 (6.068 in isolamento domiciliare). Dall'inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati 190.075 tamponi, 176.411 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 120.538 persone.