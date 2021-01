Coronavirus, in Italia altri 19.978 casi e 483 vittime La percentuale di positivi rispetto ai tamponi è dell’11,6%, in lieve calo rispetto al 12,5% di ieri

Coronavirus: il bollettino del 9 gennaio - I dati di oggi

La percentuale di positivi rispetto ai tamponi è dell’11,6%, in lieve calo rispetto al 12,5% di ieri

3' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 19.978 i nuovi contagiati oggi, in aumento rispetto a ieri (17.533), con 172.119 tamponi (ieri 140.267). La percentuale di positivi rispetto ai tamponi è dell’11,6%, in lieve calo rispetto al 12,5% di ieri. Le vittime sono state 483 (ieri 620 ), per un totale dall’inizio della pandemia di 78.394. In terapia intensiva ci sono ricoverate 2.593 persone, 6 in più di ieri, con 183 ingressi del giorno (ieri 187). I ricoverati con sintomi sono 23.260, 53 meno di ieri, mentre in isolamento domiciliare sono in 546.989 (ieri 544.489). Crescono a quota 572.842 gli attualmente positivi (+2.453), mentre la quota di dimessi/guariti della giornata è di 17.040 (totale 1.606.630). I casi totali sono 2.257.866.

Nelle regioni

Sono oggi 9 le regioni con oltre mille contagiati. In Veneto il numero più alto: 3.100. A seguire, la Lombardia (2.506), la Sicilia (1.839), l’Emilia-Romagna (1.790), il Lazio (1.544) e il Piemonte (1.532). Il minor numero di nuovi contagi è in Val d’Aosta: 22.

Loading...

Veneto, +3.100 contagi e 82 decessi

Sono 3.100 i nuovi contagi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, e 82 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. L'aggiornamento del totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia sale così a 283.819, quello dei morti a 7.345. Scende la pressione sugli ospedali, sia per quanto riguarda i ricoveri nei reparti non critici, 2.949 (-9), che quelli nelle terapie intensive, dove si trovano 380 pazienti (-7).

In Emilia-Romagna 1.790 nuovi casi e 69 morti

Sono 1.790 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, sulla base di 15.467 tamponi eseguiti. Circa la metà dei nuovi casi, 871, sono asintomatici individuati con screening e contact tracing. Si contano altri 69 morti, quasi tutti over 70, mentre calano i ricoverati. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 58.368, il 95% dei quali in isolamento domiciliare, visto che non richiedono particolari cure. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 240 (5 in meno rispetto a ieri), 2.679 quelli negli altri reparti Covid (-12). Le 69 nuove vittime sono 17 in provincia di Bologna, 15 a Ravenna, 13 a Modena, 6 a Piacenza, quattro in provincia di Forlì-Cesena, Ferrara, Rimini e Reggio Emilia, uno a Parma e uno residente in un'altra regione. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in Emilia-Romagna sono stati 8.279.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

In Puglia 1449 casi e 27 morti, tasso positività 13,7%

Oggi in Puglia sono stati registrati 1.499 casi positivi al Covid su 10.880 test analizzati, per un tasso di positività del 13,7%, in leggero aumento rispetto al 12,24% riscontrato ieri con 1.349 casi su 11.020 test. I decessi rilevati oggi sono 27, lo stesso numero registrato ieri. I nuovi casi sono stati individuati 494 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 161 nella provincia Bat, 248 in provincia di Foggia, 181 in provincia di Lecce, 272 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione; altri 5 riguardano residenti in provincia non nota. I 27 decessi sono avvenuti 10 in provincia di Bari, 5 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.110.495 test; 43.068 sono i pazienti guariti; 54.735 sono i casi attualmente positivi.