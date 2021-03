Coronavirus Italia, altri 20.159 casi e 300 morti

I punti chiave In Piemonte 1.751 nuovi casi

Nel Lazio i contagi aumentano di 1.793 unità

In Veneto trovate positive altre 1.586 persone

8' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di contagio da Covid sono stati 20.159, i morti 300 (ieri erano 401). In totale, i decessi raggiungono quota 104.942, mentre i casi di positività accertata sono 3.376.376. Le persone dimesse nelle ultime 24 ore sono 13.526 e fanno salire il totale a 2.699.762. Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 277.086. Complessivamente, i tamponi sono 46.890.903, di cui 38.553.755 molecolari e 8.337.148 antigenici rapidi. Il tasso di positività oggi è del 7,2%.

Sono 3.448 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 61 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 232, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 243). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.484 persone, con un incremento di 423 unità nelle ultime 24 ore.

Loading...

In Lombardia 4.003 nuovi casi

Sono 4.003 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, secondo i dati della Protezione civile. I morti sono 90, per un totale di 29.799 da inizio pandemia. La Lombardia continua a essere la regione con il maggior numero di contagi. Con 46.150 tamponi effettuati il tasso di positività è sostanzialmente stabile all’8,6%, ieri era pari all'8,5%. Più posti occupati in terapia intensiva per Covid secondo i dati diffusi dalla Regione. In particolare nelle ultime 24 ore i ricoverati in terapia intensiva risultano 806, contro i 791 di ieri (+15) e negli altri reparti dove il totale dei pazienti sale a 7.732 dai 7.682 di ieri.

In Piemonte 1.751 nuovi contagi e 12 decessi

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.751 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 143 dopo test antigenico), pari al 11,3% dei 15.553 tamponi eseguiti, di cui 7.154 antigenici. Dei 1.751 nuovi casi, gli asintomatici sono 605 (34,6%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 292.493.

Sono 12 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid), per un totale di 9.908 decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 346 (+14 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.455 (+94 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.730. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.499.527(+15.553 rispetto a ieri), di cui 1.296.358 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 248.504 (+1.205 rispetto a ieri).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Veneto,+ 1.586 contagi e 10 decessi in 24 ore

Il Veneto registra 1.586 contagi Covid nelle ultime 24 ore e 10 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio epidemia raggiunge quota 366.555, le vittime sono complessivamente 10.348. Rispetto a ieri c'è un deciso aumento dei ricoveri negli ospedali: sono 1.671 i posti letto occupati nei normali reparti medici (+32), mentre nelle terapie intensive si trovano 238 malati con Covid (+12). Sale anche il numero dei soggetti attualmente positivi, 38.954 ( +621).