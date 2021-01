Coronavirus, in Italia altri 20.331 casi e 548 vittime, tasso di positività all’11,4%

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Puglia, 23 decessi e 1.581 nuovi casi

Oggi in Puglia sono stati analizzati 10.037 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.581 nuovi casi per un tasso di positività del 15,7% (ieri era del 10,52%). Inoltre sono stati rilevati 23 decessi. I nuovi contagi sono stati individuati 598 in provincia di Bari, 149 in provincia di Brindisi, 190 nella provincia Bat, 188 in provincia di Foggia, 158 in provincia di Lecce, 293 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. I 23 decessi sono avvenuti 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Un decesso di un residente in provincia Bat precedentemente registrato è stato riattribuito. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.085.419 test; 40.345 sono i pazienti guariti; 54.028 sono i casi attualmente positivi.

In Basilicata 222 tamponi positivi e nessun morto

Sono 222 i tamponi risultati positivi, sui 1.646 esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che solo 209 dei positivi appartengono a persone residenti in regione. Nelle ultime 24 ore non vi sono stati nuovi decessi (che restano quindi, in totale, 261) mentre 35 persone sono guarite, portando il totale a 4.662. Nei due ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 96 persone, quattro delle quali sono in terapia intensiva. I lucani positivi sono 6.141, dei quali 6.045 sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati 189.314 tamponi, 175.716 dei quali sono risultati negativi.

I dati di ieri, 5 gennaio

Erano stati 15.378 i contagiati ieri 5 gennaio con 135.106 tamponi e quindi una percentuale di positivi rispetto ai tamponi dell'11,4%. Le vittime erano state 649. In terapia intensiva erano presenti 2.569 pazienti, con 202 ingressi del giorno. Gli ospedalizzati con sintomi erano 23.395, mentre in isolamento domiciliare c’erano 543.197 persone. Nella giornata, i dimessi/guariti erano aumentati di 16.023 unità.