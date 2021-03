Coronavirus, in Italia crescono ancora i nuovi positivi: 25.673. Le vittime sono 373

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Un decesso e 204 nuovi casi in Alto Adige

Nelle ultime 24 ore in Alto Adige ci sono stati un decesso e 204 nuovi casi covid. L'Azienda sanitaria ha analizzato 1.486 tampini pcr, registrando 133 contagi. Dei 10.195 test antigenici eseguiti ieri 71 erano positivi. Attualmente sono ricoverati 364 pazienti: 44 in terapia intensiva (di cui 3 in Austria), 169 nei normali reparti e 151 nelle cliniche privati. In quarantena attualmente sono 5978 altoatesini.

In Puglia 1.634 nuovi casi (14,93% test) e 17 morti

Oggi in Puglia sono stati registrati 1.634 casi positivi, su 10.938 test per l'infezione da Covid-19, e 17 decessi. Il tasso di positività, dunque, è del 14,93%, in crescita rispetto al 12,8% di ieri quando sono stati rilevati 1.571 nuovi positivi. Secondo il bollettino diffuso oggi, inoltre, i guariti sono 1.226. I nuovi casi sono stati rilevati: 725 in provincia di Bari, 89 in provincia di Brindisi, 126 nella provincia BAT, 252 in provincia di Foggia, 143 in provincia di Lecce, 291 in provincia di Taranto, 8 casi di provincia di residenza non nota. I decessi sono avvenuti 5 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.660.804 test; ad oggi sono 119.351 i pazienti guariti e 36.986 i casi attualmente positivi.

921 positivi in 24 ore nelle Marche

Sono 921 i positivi rilevati al covid nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Secondo il Servizio Sanità della Regione, «nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.847 tamponi: 4.327 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.511 nello screening con percorso Antigenico) e 2.520 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 21,3%)». Dei 921 positivi, 339 sono in provincia di Ancona, 194 in quella di Pesaro Urbino, 157 in quella di Macerata, 96 in provincia di Fermo, 93 in quella di Ascoli Piceno e 42 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (94), contatti in setting domestico (257), contatti stretti di casi positivi (324), contatti in setting lavorativo (17), contatti in ambienti di vita/socialità (5), contatti in setting assistenziale (4), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (12), screening percorso sanitario (2). Per altri 206 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 1.511 test del Percorso Screening Antigenico sono stati riscontrati 151 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 10%.

In Friuli Venezia Giulia 991 casi su 10.787 test, 16 decessi

Sono 991 i casi covid rilevati oggi in Friuli Venezia Giulia. Di questi, 651 sono emersi dall'analisi di 7.537 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 8,64%; 340 invece da 3.250 test rapidi antigenici (10,46%). I decessi registrati sono 16; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 61 (-3) mentre quelli in altri reparti sono 497 (+8). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.971, con la seguente suddivisione territoriale: 661 a Trieste, 1.501 a Udine, 606 a Pordenone e 203 a Gorizia. I totalmente guariti sono 65.089, i clinicamente guariti 2.385, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 12.616. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 83.619 persone con la seguente suddivisione territoriale: 15.630 a Trieste, 39.517 a Udine, 17.535 a Pordenone, 9.986 a Gorizia e 951 da fuori regione.

In Basilicata 154 positivi e tre decessi



In Basilicata - che dallo scorso primo marzo è zona rossa - ieri sono stati analizzati 1.805 tamponi molecolari: 154 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 150 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati tre decessi, con il totale delle vittime lucane fermo quindi a 371. Sono 131 (dieci più di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali 13 (tre meno di ieri) in terapia intensiva, cinque al San Carlo di Potenza e otto al Madonna delle Grazie di Matera. Con 68 guarigioni registrate ieri, il numero dei lucani attualmente positivi è di 3.696 (3.566 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 12.550. Dall'inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati 255.755 tamponi molecolari, 236.298 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 156.047 persone.