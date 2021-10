Coronavirus, in Italia altri 4.054 casi e 48 decessi. Tasso positività allo 0,63%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi in Italia sono stati riscontrati 4.054 nuovi contagi di Covid-19, in crescita (+1519), con 639.745 tamponi processati (ieri 222.385) e quindi un tasso di positività dello 0,63% (ieri 0,92%). I decessi sono stati 48 (ieri 30), per un totale dall’inizio della pandemia di 131.904.Oggi risultano ricoverati in intensiva 341 pazienti, 3 in più rispetto a ieri, con 37 ingressi del giorno (ieri 16), mentre i ricoverati sintomatici sono 2.604, 25 più di ieri. 72.101 persone sono in isolamento domiciliare (+364 rispetto a ieri); il totale degli attualmente positivi è di 75.046, 392 più di ieri. Nella giornata, i dimessi/guariti sono stai 3.613 (2.626 ieri), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.540.823. I casi totali dal primo giorno di diffusione del morbo sono 4.747.773.

Nelle regioni

Oggi la regione italiana con il maggior numero di nuovo contagiati è stata la Lombardia (498), seguita dalla Sicilia (484), dal Veneto (475), dal Lazio (437) e dalla Campania (393). Con meno di 10 contagiati ci sono Molise (1) e Valle d’Aosta (5).

Veneto, nuovo balzo positivi, +475 in 24 ore

La ripresa del tracciamento nel primo giorno feriale della settimana ha fatto schizzare in alto i casi dei nuovi positivi al Covid in Veneto, +475 nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 220. Si registrano anche due vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Gli infetti dall’inizio dell’epidemia salgono a 477.970, quello dei decessi a 11.817. I soggetti attualmente positivi sono 9.548 (+130). Continuano a crescere i ricoveri ospedalieri nelle aree mediche, 216 (+12), mentre è pressochè stabile la situazione nelle terapie intensive, 30 (-1).

In Abruzzo oggi 70 nuovi casi e 59 guariti, nessun decesso

Sono 70 (di età compresa tra 1 e 97 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 82.442. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.559. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78.355 dimessi/guariti (+59 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1.528 (+11 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 494 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 53 pazienti (-6 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 9 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.466 (+15 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.618 tamponi molecolari (1.473.252 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 13.074 test antigenici (1.004.681). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.41 per cento.

In Friuli Venezia Giulia 149 nuovi contagi e un decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.294 tamponi molecolari sono stati rilevati 119 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,77%. Sono inoltre 23.701 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 30 casi (0,13%). Nella giornata odierna si registra un decesso (un uomo di 56 anni di Palazzolo dello Stella, deceduto a domicilio); sono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre scendono a 50 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.848, con la seguente suddivisione territoriale: 842 a Trieste, 2.027 a Udine, 682 a Pordenone e 297 a Gorizia. I totalmente guariti sono 110.666, i clinicamente guariti 33 e 1.309 le persone in isolamento.