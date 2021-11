Coronavirus, in Italia altri 7.569 nuovi casi e 36 decessi, tasso di positività all’1,69%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi, 14 novembre, sono stati rilevati 7.569 nuovi contagi (ieri 8.544) da coronavirus , rilevati attraverso 445.593 tamponi (ieri 540.371). Il tasso di positività è dell’1,69% (ieri era 1,58%). Le vittime oggi sono state 36 (ieri erano 53). Nei grafici sotto, e nella pagina di Lab24, tutti i dati aggiornati.

Il report quotidiano diffuso dal ministero della Salute e della Protezione civile alle 17 circa di oggi, domenica 14 novembre, conta dunque 36 vittime, 17 in meno rispetto alle 53 registrate ieri. Il totale delle vittime rilevate dall’inizio dell’emergenza Covid ha raggiunto così quota 132.775 (ieri 132.739).

Per quanto riguarda invece il quadro relativo ai soggetti presi in carico dal sistema sanitario abbiamo:

- totale dei ricoverati per Covid nei reparti di terapia intensiva pari a 458 unità (+5 rispetto a ieri, quando erano in totale 453);

- soggetti ricoverati con sintomi del Coronavirus nei reparti ordinari sono 3.647 (+50, erano 3.597 nella precedente rilevazione);

- persone in isolamento domiciliare sono 115.125 (+4.063, erano 111.062 ieri);

- persone attualmente positive sono 119.230 unità (ieri 115.112);

- totale dei soggetti dimessi/guariti da febbraio 2020 a oggi è pari a 4.608.056 (ieri 4.604.645);

- casi totali di contagio rilevati dall'inizio della pandemia sono a 4.860.061 (ieri 4.852.496).

In Emilia R. 676 nuovi casi, stabili ricoveri terapia intensiva



Sono 676 - 439.525 dall’inizio dell’epidemia - i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna su un totale di 20.707 tamponi eseguiti. Dei nuovi contagiati, 222 sono asintomatici individuati grazie alle attività di tracciamento dei contatti e di screening.

Guardando al territorio in testa si trova la provincia di Bologna con 109 nuovi casi, seguita da Ravenna con 96, Forlì (81), Rimini (68), Ferrara (62), Cesena (59), Modena (56), Reggio Emilia (54), Imola (44), Parma (31) e Piacenza (16).

Le persone guarite sono 287 in più rispetto a ieri e si attestano, complessivamente, a quota 415.272 mentre i malati effettivi, in crescita di 380 unità, arrivano a quota 10.589: di questi, le persone in isolamento a casa sono il 95,8% .

Da ieri si registrano 9 decessi: tre donne di 82, 85 e 91 anni a Piacenza; una donna di 73 anni a Parma; un uomo e una donna di 87 anni a Bologna; una donna di 62 anni a Imola; una donna di 77 anni a Ravenna e un uomo di 83 anni a Rimini.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.664. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 40 (+1 rispetto a ieri) e 397 quelli negli altri reparti Covid (+10 rispetto a ieri). Sul fronte vaccinale, intorno a mezzogiorno, sono state somministrate complessivamente 7.084.214 dosi; sul totale, 3.526.556 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale mentre le terze dosi fatte sono arrivate a quota 271.824.

In Puglia 124 nuovi casi e nessun morto

Sono 124 i nuovi casi di coronavirus rilevati oggi in Puglia su 18.153 test giornalieri registrati, con una percentuale dello 0,68 di positivi. Anche oggi non ci sono state vittime . Questa la distribuzione dei nuovi casi: Provincia di Bari: 40; Provincia di Bat: 5; Provincia di Brindisi: 17; Provincia di Foggia: 28; Provincia di Lecce: 25; Provincia di Taranto: 8; Provincia in definizione: 1. Sono 3.820 le persone attualmente positive e 158 quelle ricoverate in area non critica, mentre 20 sono ricoverate in terapia intensiva.



In Sardegna 77 casi, stabili dati su ricoveri e terapie intensive



In Sardegna sono 77 i nuovi casi di positività al Coronavirus, sulla base di 1.723 persone testate e 8.247 tamponi processati tra molecolari e antigenici. Non si registrano nuovi decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8, mentre sono 44 in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1797 persone, 56 in più rispetto a ieri.

In Toscana 433 nuovi casi e 3 morti

In Toscana sono 294.637 i casi di positività al Coronavirus, 433 in più rispetto a ieri (409 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 279.727 (94,9% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 9.365 tamponi molecolari e 19.210 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,5% è risultato positivo. Sono invece 8.366 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,2% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 7.579, +4,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 293 (stabili rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un’età media di 90 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

L’età media dei 433 nuovi positivi odierni è di 40 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più). Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (409 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico).