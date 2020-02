Coronavirus in Italia, dove sono i Comuni al centro del contagio Castiglione d’Adda e Codogno si trovano nel sud della Lombardia, nel basso lodigiano, a una ventina di minuti di auto da Piacenza e circa un’ora da Milano di Luca Salvioli

Coronavirus a Lodi: contagiato un 38enne, è grave

«Si invitano tutti i cittadini di Castiglione d’Adda, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali» è il messaggio del sindaco presente sulla homepage del sito del Comune. Stessa indicazione («restate a casa») anche per gli abitanti di Codogno e, «in via assolutamente precauzionale», per quelli di Casalpusterlengo da parte

dell’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera.

DOVE SI TROVANO CASTIGLIONE D’ADDA, CODOGNO E CASALPUSTERLENGO

Sono le prime misure d’emergenza messe in campo dopo l’arrivo del virus in Italia. I contagiati sono sei: il più grave, ricoverato in prognosi riservata e definito «molto grave», è un 38enne. Altre due persone - la moglie e il cosidetto “paziente zero”, che avrebbe contagiato il 38enne - sarebbero contagiate.

Circa 35mila abitanti per tre Comuni

I tre Comuni - Castiglione d’Adda, Codogno e Casalpusterlengo - si trovano nel sud della Lombardia, nel basso lodigiano, a una ventina di minuti di auto da Piacenza e circa un’ora da Milano. Nel dettaglio, Codogno è comune di circa 16mila abitanti. È la seconda città più popolata della provincia di Lodi, in Lombardia. Castiglione d’Adda è un comune italiano di 4.600 abitanti della provincia di Lodi. Casalpusterlengo è un comune di oltre 15mila abitanti, sempre in provincia di Lodi.

Le misure in campo

Il sindaco di Codogno, con due diverse ordinanze, ha disposto per il pomeriggio di venerdì e per la giornata di sabato la chiusura delle scuole e, «almeno fino a domenica», di tutti «gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblico intrattenimento ed i luoghi di ritrovo ed assembramento del pubblico» come discoteche, sale da ballo, sale giochi e impianti sportivi.

A Castiglione, invece, il sindaco ha deciso di chiudere da domani fino al 25 febbraio le scuole del paese. «Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori l'indicazione perentoria è di non recarsi in pronto soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio» continua il sindaco di Castiglione d’Adda nel messaggio sul sito del Comune.