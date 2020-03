Coronavirus: in Italia oltre 80mila casi (+8,3%) e più di 8.100 decessi (+8,8%). In Lombardia quasi 35mila casi (+7,86%) e oltre 4.800 morti. Forte incremento di Milano

Oltre 36.600 tamponi in più in un giorno

Sono stati 90 mila i tamponi eseguiti in Lombardia: lo ha detto in diretta Facebook dalla Regione Lombardia il professor Fausto Baldanti del Policlinico San Matteo. «È il numero più alto fatto fuori dalla Cina» ha

aggiunto sottolineando che inizialmente ad occuparsi dell’analisi dei test per il Coronavirus erano 3 laboratori mentre ora sono 22. Due sono i tipi di test: quello molecolare e quello sierologico, che per un certo periodo di tempo però «possono dare dei falsi negativi». In totale, in Italia ne sono stati eseguiti 361.060, contro i 324.445 alla data di mercoledì 25 marzo: in pratica oltre 36.600 in più in un giorno.

Consulta la mappa dei contagi

L’allarme del presidente Fontana

Quelli della Lombardia sono nuneri che confermano nella sostanza l’allarme lanciato alle 13 in conferenza stampa da Attilio Fontana, governatore della Regione: «Oggi siamo intorno ai 2.500» positivi in più in rispetto al dato di mercoledì 25 marzo. Fontana, ha risposto nel corso di una conferenza stampa a chi gli chiedeva quale fosse il trend dei contagi. «Io personalmente – ammette – sono preoccupato». Ma il lavoro di analisi sui dati odierni, aggiunge, «non è ancora concluso».

Sui tamponi per il Coronavirus «se ci arriveranno nuove indicazioni ne prenderemo atto e come sempre ci adegueremo» ha aggiunto il presidente della Lombardia. Lo ha detto ricordando le indicazioni del 27 febbraio da parte dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) che invitava a «fare i tamponi solo ai sintomatici». «Mi auguro che su questo argomento non ci siano ulteriori fraintendimenti perché rischiano di essere fuorvianti per i cittadini: parli - è il suo invito - solo l’Istituto superiore di Sanità, parli solo

l’organismo tecnico del ministero e dica cosa si deve e non si deve fare».

Quasi a fare eco alle parole del governatore Fontana, arriva un messaggio del fondatore della Lega Umberto Bossi: «Mai mulà, tegn dur». Bossi, da Gemonio, lancia alla Lombardia il suo appello a non mollare mai.