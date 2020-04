Coronavirus Italia: 3.836 nuovi casi (+2,8%) e 542 vittime (+3,1%). Calano i ricoveri e le terapie intensive

Un infermiere con la tuta di protezione nel reparto Covid-19 dell’Ospedale civile di Brescia (Ansa)

2' di lettura

Si conferma la frenata del coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 3.836 (+2,8%) e le vittime sono state 542 (+3,1%). Lo comunica la Protezione Civile nel suo bollettino quotidiano. Continua il trend discendente dei ricoveri (-233) e delle terapie intensive (99 in meno).

Si riduce ancora il numero di ricoverati per Coronavirus anche in Lombardia, dove comunque sono morte 238 persone in un giorno: lo ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera in diretta Facebook. Sono 53.414 i positivi in regione, 1.089 più di ieri (+2,08%). Di questi 11.719 sono ricoverati non in terapia intensiva (114 meno di ieri), 1257 in terapia intensiva (-48), mentre il numero dei decessi è arrivato a 9722, 238 in un solo giorno (+2,5%).

“Il traguardo è molto vicino, vogliamo raggiungerlo a tutti i costi”: lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

“Il risultato è vicino, non dobbiamo allentare l'attenzione adesso: dobbiamo veramente fare una pasqua in casa”.

I dati del 7 aprile

Anche la giornata di martedì 7 aprile aveva presentato un quadro complessivamente confortante. Sono stati 3.039 i nuovi casi di contagio e 604 le vittime. L’aumento dei casi positivi è infatti solo del 2,3%, quello delle vittime del 3,6 per cento. I morti dall’inizio dell’epidemia sono saliti a 17.127.