Coronavirus, Italia isolata: dalla Spagna al Regno Unito, tutti i voli cancellati Numerosi Paesi e anche singole compagnie aeree hanno deciso di cancellare in tutto o in parte i collegamenti con l’Italia. L’Albania ha bloccato anche i traghetti di C.A.F.

Coronavirus, Di Maio: via stop ai voli, è inaccettabile

Spagna, Danimarca, Austria, Albania, Marocco, Tunisia, Turchia, hanno annullato tutti o in gran parte i voli da e per l’Italia o almeno con le regioni dove si è registrato il più alto numero di contagi. Il Belgio ha cancellato una trentina di voli complessivamente (15 in partenza da Bruxelles e 15 in arrivo). E decisioni analoghe sono state prese oltre che dai Paesi anche da singole compagnie: è il caso di British Airways, Ryanair, Jet2 (compagnia low cost britannica), Wizz Air (compagnia low cost ungherese) fino a Air France, che sospende tutti i voli da e per l’Italia dal 14 marzo al 3 aprile.

La legge del contrappasso colpisce l’Italia

Questo è il quadro dell’isolamento della Penisola con le sole decisioni prese nella giornata di martedì 10 marzo, all’indomani della conferenza stampa del presidente del consiglio Giuseppe Conte ha annunciava l’estensione a tutto il Paese delle misure drastiche previste fino a poche ore prima solo per la Lombardia e altre 14 province. La stessa Alitalia ha tagliato i voli da Malpensa per una serie di città estere.

Una sorta di legge del contrappasso, dopo che l’Italia era stata tra i Paesi più tempestivi nel chiudere i voli con la Cina all’esplodere dell’epidemia, alla fine del mese di gennaio. Oggi, a due mesi scarsi di distanza, con la situazione praticamente invertita, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio definisce «inaccettabili» gli stop ai voli decisi dalle compagnie o dai Paesi stranieri.

Limitazioni in Europa e oltreoceano

Lunedì sera la Grecia aveva comunicato la decisione di interrompere tutti i voli di collegamento con le regioni del nord Italia e sempre il 9 narzo la compagnia americana Delta Airlines aveva preannunciato la sospensione del collegamento tra Atlanta e Roma dall’11 marzo fino al 30 aprile. La stessa Delta comunicava di mantenere per il momento attivi i cinque voli settimanali tra Roma e New York.

Sempre nella giornata del 9 marzo anche la Romania aveva deciso di sospendere tutti i voli con l’Italia, mentre Air Serbia aveva annunciato la

sospensione completa riguarda i voli da Nis (sud) su Roma e Bologna, mentre sarà ridotta la frequenza dei collegamenti da Belgrado su Venezia e Milano fino a metà aprile.