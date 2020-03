Coronavirus: in Italia oltre 100mila casi totali (+4,14%) e 11.591 decessi (+7,5%). In Lombardia 42.161 casi totali (+2,8%). 458 i morti in più (+7,2%)

La Lombardia conta circa il 60% delle morti totali in Italia per coronavirus e il 42% dei casi accertati. È quanto riporta l’agenzia Reuters in cui dà conto delle valutazioni espresse dal presidente della regione Attilio Fontana nella conferenza stampa di lunedì 30 marzo alle 13.



Coronavirus in Italy: updated map and case count

Fontana: andiamo benino ma rispettare regole

Negli ultimi giorni in Lombardia «sono arrivate notizie discrete, stiamo andando benino, manteniamoci fermi negli obblighi che dobbiamo rispettare». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante un punto stampa a Palazzo Lombardia. Tuttavia, proprio i segnali di miglioramento hanno spinto alcune persone ad abbassare la guardia: «Qualcuno si è sentito autorizzato a non rispettare le norme, invece no, bisogna andare avanti» per non vanificare gli sforzi fatti finora e vedere un nuovo aumento dei contagi.

Ospedale della Fiera pronto per fine settimana

Il presidente della Regione ha anche annunciato che l’Ospedale della Fiera Milano, la cui costruzione è stata resa necessaria a causa dell'emergenza coronavirus, «oggi è stato benedetto dall'arcivescovo Delpini, poi dovrà essere sottoposto alla sanificazione, tanto più che martedì sarà visitato da persone (anche da giornalisti ndr), quindi sarà pronto. Pensiamo che entro la fine della settimana si potrà avere tutto completo per l'arrivo del primo paziente».

Dove eravamo rimasti : i dati del 29 marzo

In Italia il 29 marzo i casi totali per coronavirus sono arrivati a quota 97.689, in crescita del 5,6% rispetto al 28 marzo (+ 5,217). Gli attualmente positivi sono 73.880 (+5,4%), i morti sono in totale 10.779, in crescita di 756 rispetto al 28 marzo (+7,5%), mentre i guariti sono aumentati di 646 (+5,2%) a quota 13.030. Sono 3.906 i malati ricoverati in terapia intensiva, 50 in più rispetto al 28 marzo. Per quanto riguarda la Lombardia, regione più colpita, il bollettino del 29 marzo parla di 416 morti nel giro di 24 ore per il coronavirus per un totale di 6.360 morti . Il totale dei casi è di 41.007, in aumento di 1.592 (+4%). Si registra dunque un calo dei morti nell’arco di 24 ore rispetto al 28 marzo quando ci sono stati 542 decessi in un giorno.