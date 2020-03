Coronavirus, Lombardia. Fontana: «Dinamica contagi si consolida, sta per iniziare la discesa» La dinamica dei contagi in Lombardia è in fase di consolidamento e sta per iniziare la discesa ha detto il presidente della Regione

«La dinamica dei contagi in Lombardia è in fase di consolidamento e sta per iniziare la discesa». È quanto ha dichiarato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana in conferenza stampa, sottolineando che si sta ampliando il campione su cui vengono effettuati i tamponi. Quella di Fontana di venerdì 27 marzo, ad appena 24 ore di distanza, suona come una repentina inversione di rotta nei toni: «Sono molto preoccupato, i contagi sono in forte crescita. Ci aspettiamo 2.500 nuovi casi» aveva detto giovedì 26 marzo nella precedente conferenza stampa. Dati poi confermati dalla rilevazione ufficiale.

«Sicuramente non sta crescendo la linea di contagi ma penso stia per iniziare la discesa: anche oggi c’è stato un processamento di maggiori tamponi rispetto ai giorni precedenti si assiste a una riduzione del numero dei contagi», ha detto. «Dobbiamo continuare rispettando le regole che ci sono state date. Dalle celle telefoniche si è potuto accertare che la percentuale degli spostamenti si è ulteriormente ridotta dell’1% rispetto a ieri e del 7% rispetto a scorsa settimana – ha aggiunto – Abbiamo anche un altro aspetto positivo: attraverso il Politecnico siamo riusciti a individuare i tessuti corretti necessari per fabbricare mascherine e camici, andiamo verso l'autosufficienza produttiva. Per i camici c'è una proposta da Armani».

Infine, una rapidissima Giunta oggi ha approvato il provvedimento con cui il nuovo Ospedale Fiera viene accorpato al Policlinico di Milano”. Infine un cenno sullo stato di salute di Guido Bertolaso: “E' in miglioramento”.

Salgono a oltre 80mila i casi totali in Italia (80.539 secondo i dati ufficiali della Protezione civile). Mentre i morti superano le 8.100 unità (8.165). Mercoledì i casi totali sul territorio nazionale erano 74.386, mentre i morti erano 7.503. L'incremento è così rispettivamente dell'8,3% per i casi totali e dell'8,8% per i decessi. Mercoledì i casi totali avevano fatto registrare un incremento del 7,5%, mentre per i decessi l'aumento era stato nell'ordine dei dieci punti percentuali.