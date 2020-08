Coronavirus, ultime notizie: in Italia 295 nuovi casi e 5 decessi Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è di 52.883 (per un totale di 6.873.496): in calo rispetto a ieri, quando erano stati 68.444

In tram a Milano (Ansa)

Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è di 52.883 (per un totale di 6.873.496): in calo rispetto a ieri, quando erano stati 68.444

In Italia sono 247.832 i casi di coronavirus dall'inizio dell'epidemia: +295 rispetto a ieri, quando erano stati +379. I decessi salgono a 35.146: +5 rispetto a ieri, quando erano stati +9. Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è di 52.883 (per un totale di 6.873.496): in calo rispetto a ieri, quando erano stati 68.444.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 200.229 (+255 con un aumento dello 0,13%), e sono lievemente in crescita gli attualmente positivi, ora 12.457 (+35 con una crescita dello 0,28%). Per quanto riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere: il numero dei ricoverati è in calo a 705 (-1,54%), mentre quello dei malati in terapia intensiva risale a 43

(+4,88%). Sono i numeri dell'aggiornamento quotidiano della Protezione Civile.

Regioni senza nuovi contagi

Solo Valle D’Aosta e Basilicata non presentano nuovi contagi. Il Molise registra 2 nuovi casi, la Calabria 3 e a seguire tutte le altre regioni. L’Emilia Romagna è la regione che presenta il numero maggiore di nuove infezioni: 56, poi la Lombardia con 55 e il Veneto con 46.

Lombardia

La Lombardia rimane comunque la regione più colpita, con 96.274 casi dall’inizio dell’epidemia e 16.807 decessi totali. Qui i tamponi sono stati 8.419 (un numero giornaliero superato dal Veneto con 15.286). I ricoverati sono 148 e i malati in terapia intensiva sono 7 (due parametri superati in Italia dai numeri del Lazio, che ha rispettivamente 183 ricoverati e 9 in terapia intensiva).