Coronavirus, ultime notizie. In Italia contagi in calo: 178 nuovi casi e 60 vittime

Ieri i nuovi casi giornalieri erano stati 355 (con 75 vittime). In Lombardia, dove si registrano i cali più vistosi, nelle ultime 24 ore processati 3.572 tamponi contro i 12.427 di ieri

In Italia i casi di coronavirus sono 233.197: + 178 rispetto a ieri (quando erano stati 355) mentre il totale delle vittime sale a 33.475 +60 rispetto a ieri (quando erano state 75). Sono i dati comunicati dalla Protezione Civile nel suo bollettino giornaliero.

Continua a crescere il numero dei guariti, giunto a quota 158.355 (+828), e a scendere quello degli attualmente positivi che è oggi di 41.367 malati (-708). Continua a scendere anche la pressione sul sistema sanitario con 6.099 (-4,51%) ricoverati e 424 malati in terapia intensiva (-2,53%).

Sicilia, Calabria, Basilicata, Umbria e Molise contano oggi zero nuovi contagi. Sardegna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e provicia di Bolzano hanno un solo nuovo caso. Due per il Veneto.

Lombardia

Il totale complessivo dei casi di coronavirus riscontrati in Lombardia, la regione più colpita, dall’inizio della pandemia a oggi è di 89.018: 50 in più nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 210) secondo i dati forniti dalla stessa Regione. Il numero dei decessi tocca quota 16.131: 19 in più rispetto a ieri (quando erano stati 33).

I tamponi processati sono 3.572 (ieri erano stati 12.427), una cifra che porta il totale complessivo a 757.446 e all’1,4% il rapporto tra positivi e tamponi giornalieri). Aumentano i guariti/dimessi: 52.026 (+ 166, ieri erano stati +990) mentre diminuiscono gli attualmente positivi, ora 20.861 (-135). Anche la pressione sulle strutture ospedaliere continua a ridursi: i ricoverati sono 3.085 (-46) e i malati in terapia intensiva sono 167 (-3).