Coronavirus, ultimi dati. In Toscana 159 casi e 6 decessi

In Toscana sono 159 i nuovi casi di positività al Covid (152 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 241.581 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 227.243 (94,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.347 tamponi molecolari e 8.853 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 5.109 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.613, -6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 504 (36 in meno rispetto a ieri), di cui 107 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 3 uomini e 3 donne con un’età media di 80 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 159 nuovi positivi odierni è di 35 anni circa (30% ha meno di 20 anni, 28% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

Basilicata, 25 contagi e nessun decesso

Sono 25 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (23 residenti), su un totale di 865 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 157. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.542 (-134). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 61 (+3) di cui 1 in terapia intensiva. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.223 somministrazioni. Finora sono 208.601 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (37,7 per cento) e 118.977 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (21,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 327.578. I residenti in Basilicata sono 553.254.

In Veneto 106 nuovi casi e 9 morti

Sono 106 i positivi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore con un tasso dello 0,41% su 25.915 tamponi processati, circa 15 positivi per provincia. A dare il dato del bollettino è il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa: in calo i ricoveri per un totale di -28 di cui -26 in reparto e -2 in terapia, Sono 76 i ricoveri Covid in intensiva: 9 i morti e 21.753 le dimissioni.