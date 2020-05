Coronavirus, oggi 269 vittime e 1.965 nuovi casi. Continua il calo delle terapie intensive, record di tamponi Il numero dei guariti sale a 78.249 (+2.304) mentre gli attualmente positivi sono 100.943 (-608)

2' di lettura

In Italia sono 207.428 i casi di coronavirus e 28.236 i decessi: sono 1.965 i nuovi positivi (+0,96%) e 269 le vittime (+0,96%) – l’incremento comprende 8 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 33 decessi avvenuti nel mese di aprile, recuperati in un processo di ricalcolo, viene specificato. Questi risultati seguono il nuovo record assoluto di tamponi elaborati: 74.208 contro i 63.826 di ieri.

Il numero dei guariti sale a 78.249: 2.304 in più, con un aumento del 3,03%. Ieri 30 aprile avevano raggiunto la cifra record di 4.693. Oggi gli attualmente positivi sono 100.943: 608 in meno con un calo dello 0,60%. Anche qui si registra un calo: ieri infatti erano stati 3.106 in meno.

Rallenta ancora la pressione sugli ospedali: i ricoverati sono 17.569 (-577) e i malati in terapia intensiva 1.578 (-116), in calo per il 28esimo giorno consecutivo.

Lombardia

Positivi anche i dati della Lombardia che, a fronte di un altissimo numero di tamponi ( 13.701 contro gli 11.048 di ieri) segnano comunque un valore inferiore all'1%: +0,9% (+0,7% ieri). I casi totali sono 76.469 (+737), i ricoveri calano di 206 unità e scende anche il numero dei pazienti in terapia intensiva (-42). I dimessi sono 52.035 (+869 contro i +819 di ieri). I decessi sono invece 13.860: 88 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 93).

Nella provincia di Milano i contagi sono 19.701 (+364 contro i +216 di ieri) di cui 8.335 (+177 contro i +56 di ieri). Si segnala che un laboratorio ha inviato oggi alcuni dati di Milano e provincia risalenti ai giorni scorsi.