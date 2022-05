Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 40.757 casi (-27,6% da settimana scorsa) e 105 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia si registrano, il primo maggio 2022, altri 40.757 casi e 105 vittime di coronavirus. Lo riportano il bollettino del ministero della Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 287.601 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 14,2%. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si contavano 56.263 casi, si assiste a una flessione del 27,6%.

Sono 9.738 i ricoverati con sintomi Covid (-88 rispetto a ieri), a fronte di 366 pazienti in terapia intensiva. In totale gli attualmente positivi sono 1.231.670 e 1.221.566 le persone in isolamento domiciliare. In totale sono 15.109.509 i dimessi e guariti (+39.195). I dati aggiornati su Lab24.

Friuli Venezia Giulia, altri 588 casi e 2 decessi

Sono 588 i nuovi casi Covid registrati in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore di cui 90 su 1.521 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 5,92%. Sono inoltre 3.468 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 498 casi (14,36%). Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 3, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 163. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (16,33%), seguita dalla 40-49 (15,48%) e dalla 20-29 (11,05%).



Nella giornata odierna si registrano i decessi di 2 persone, entrambe donne: una di 90 anni di Nimis (deceduta in una residenza per anziani) e un’altra di 87 anni di Staranzano (deceduta in una residenza per anziani). Il numero complessivo delle persone decedute da inizio pandemia ammonta a 5.004, con la seguente suddivisione territoriale: 1.241 a Trieste, 2.366 a Udine, 944 a Pordenone e 453 a Gorizia. I totalmente guariti sono 334.549, i clinicamente guariti 210, mentre le persone in isolamento scendono a 23.967

Marche, 1.382 casi in 24ore, incidenza cala a 742

Prosegue nelle Marche il calo dell’incidenza dei casi di coronavirus ogni 100mila abitanti: nell’ultima giornata è passata da 772,27 a 742,51. In tutto, fa sapere la Regione, sono 1.382 i positivi rilevati in un giorno sulla base di 4.994 tamponi tra i quali 4.353 nel percorso diagnostico (31,7% di positivi) e 641 nel percorso guariti. Tra questi, le persone con sintomi sono 364; i casi comprendono 420 contatti stretti di positivi, 351 contatti domestici, 8 in ambiente di vita/socialità, 2 in setting scolastico/formativo, uno ciascuno in setting lavorativo, assistenziale, sanitario e su 229 positività sono in corso approfondimenti epidemiologici. A livello provinciale registrati 391 positivi ad Ancona, 280 a Pesaro Urbino, 259 a Macerata, 231 ad Ascoli Piceno, 167 a Fermo e 54 casi provenienti da fuori regione. Il numero pi alto di nuovi positivi nella fascia d’età 25-44 anni (354) seguita da 45-59 anni (345), 60-60 anni (179) e 70-79 anni (136).