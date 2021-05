Coronavirus, ultimi dati. In Puglia 1.130 nuovi casi e 37 vittime

3' di lettura

Diminuiscono oggi in Puglia i nuovi casi positivi al Covid19 a fronte di un calo contestuale del numero di test. Si registra una flessione forte dei decessi mentre aumentano i guariti, anche se in misura minore rispetto ai giorni scorsi e pertanto torna a salire il numero degli attuali positivi. Continua la decrescita dei ricoverati. Sono i dati del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 11.450 tamponi sono stati rilevati 1.130 casi positivi: 377 in provincia di Bari, 156 in provincia di Brindisi, 172 nella provincia Bat, 41 in provincia di Foggia, 159 in provincia di Lecce, 217 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 1.344 su 13.296 test. Sono stati registrati 21 decessi: 8 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 37. In tutto hanno perso la vita 5.894 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.235.853 test. Sono 182.310 i pazienti guariti mentre ieri erano 181.376 (+934). I casi attualmente positivi sono 47.767 mentre ieri erano 47.592 (+152). I pazienti ricoverati sono 1.824 mentre ieri erano 1.855 (-31). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 235.971 così suddivisi: 90.511 nella provincia di Bari; 23.340 nella provincia di Bat; 17.751 nella provincia di Brindisi; 42.527 nella provincia di Foggia; 23.529 nella provincia di Lecce; 37.189 nella provincia di Taranto; 758 attribuiti a residenti fuori regione; 366 provincia di residenza non nota

Toscana, oggi 895 nuovi casi e 18 decessi

In Toscana sono 227.737 i casi di positività al Coronavirus, 895 in più rispetto a ieri (865 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 201.136 (88,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.779 tamponi molecolari e 15.935 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,8% è risultato positivo. Sono invece 10.193 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 8,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 20.399, -1,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.527 (58 in meno rispetto a ieri), di cui 248 in terapia intensiva (5 in meno). Oggi si registrano 18 nuovi decessi: 13 uomini e 5 donne con un'età media di 76,5 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Basilicata, 201 contagi e 0 decessi

In Basilicata sono 201 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (197 sono residenti), su un totale di 1.561 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 130. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 6.067 (+67), di cui 5.900 in isolamento domiciliare. Sono 17.000 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 515 quelle decedute. In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 167 (-5): al San Carlo di Potenza 32 nel reparto di malattie infettive, 33 in pneumologia, 12 in medicina d'urgenza, 14 in medicina interna Covid, 4 in terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 33 nel reparto di malattie infettive, 20 in pneumologia, 14 in medicina interna Covid e 5 in terapia intensiva. In lieve aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 9 (+1). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 324.936 tamponi molecolari, di cui 298.181 sono risultati negativi, e sono state testate 189.167 persone.