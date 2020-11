Coronavirus, ultime notizie: in Italia 29.907 nuovi casi con 183.457 tamponi. 208 i morti I dati del 1 novembre

3' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO

In Italia si registrano l’1 novembre 29.907 nuovi casi di Covid-19 con 183.457 tamponi, in calo rispetto ai 215mila del 31 ottobre. Le vittime sono 208, portando il totale a 38.826. Le terapie intensive crescono di 96 unità rispetto al giorno precedente,. portando il totale delle persone in rianimazione a 1.939. Sono ancora Lombardia e Campania a guidare l’aumento dei contagi, con +8.607 e +3.860 casi.

La Lombardia, in particolare, ha superato le 200mila unità, raggiungendo quota 204.351. Con 39.658 tamponi effettuati, sale la percentuale tamponi/positivi al 21,7% (ieri 19%). I decessi sono 54 per un totale di 17.589 morti in regione dall'inizio della pandemia. Crescono sia i ricoveri in terapia intensiva (+26, 418 in totale) che negli altri reparti (+213, 4.246). La città metropolitana di Milano rimane la zona più colpita con 3.695 nuovi casi, di cui 1.554 a Milano città, seguita sempre dalle province di Varese (1.238) e Monza e Brianza (1.195). (ANSA).

In Emilia-Romagna 1.758 nuovi casi

Calano rispetto a ieri i nuovi positivi al Covid in Emilia-Romagna, ma diminuisce anche il numero di tamponi. Rispetto a ieri i casi sono 1.758 in più, scoperti con 12.039 tamponi: la percentuale di positivi su tamponi è 14,6%. Dei nuovi contagiati, sono 902 gli asintomatici, e l'età media dei nuovi positivi di oggi è 43,4 anni. La situazione nelle province vede Bologna con 526 nuovi casi, poi Modena (321), Reggio Emilia (282), Parma (136), Piacenza (116), Ferrara (86), Ravenna (85) e Rimini (68). Seguono Forlì (49), Cesena (46) e Imola (43). I casi attivi sono 24.917 (+1.706), di cui 23.518 (+1.655) in isolamento a casa, il 94%. Si registrano 16 nuovi decessi, tra i 68 e i 96 anni, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 132 (+7) e quelli negli altri reparti Covid 1.267 (+44). Le persone complessivamente guarite salgono a 28.033.

Covid: in Piemonte 2.204 contagi e 11 morti

Con l'esito di 10249 tamponi sono 2204 i nuovi casi di persone positive al Coronavirus oggi in Piemonte, di cui il 41% asintomatiche. Ieri i tamponi erano stati 15575, i positivi 2887. Sono i dati dell'Unità di crisi della Regione Piemonte. I decessi sono 11 (ieri 28); continua la crescita del numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 179 (+5 rispetto a ieri), negli altri reparti 2.844 (+161 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.391.

Altri 403 casi in Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 403 nuovi contagi da coronavirus, a fronte di 3.740 tamponi eseguiti, ed è stato registrato un decesso. Lo ha comunicato il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 11.244, di cui: 3.773 a Trieste, 4.138 a Udine, 2.040 a Pordenone e 1.173 a Gorizia, alle quali si aggiungono 120 persone da fuori regione.