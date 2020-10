Coronavirus, ultime notizie: in Italia 2.548 casi e 24 decessi. Record di tamponi: 118.236 I test processati nelle ultime 24 ore sono stati 118.236 (per un totale di 11.452.158): in crescita rispetto ai 105.564 di ieri

In Italia sono 317.409 i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia: +2.548 rispetto a ieri quando erano stati +1.851 (+1.648 il 29 settembre). Bisogna tornare al 25 aprile scorso, quando l’Italia era ancora in pieno lockdown, per trovare un numero simile di contagi giornalieri: 2.646. Il numero dei decessi sale a 35.918: +24 rispetto a ieri quando erano stati +19 (+24 il giorno precedente). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 118.236 (per un totale di 11.452.158): in crescita rispetto ai 105.564 di ieri (erano stati 90.158 il 28 settembre). È quanto emerge dai dati del ministero della Salute e della Protezione civile.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 228.844 (+1.140). Sale anche il numero degli attualmente positivi, che ora sono 52.647 (+1.384). In crescita la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che torna a 3.097 (+50) e quello dei malati in terapia intensiva che sale a 291 (+11). I positivi in isolamento domiciliare sono 49.259 (+1.323).

I contagi nelle regioni

Le regioni con il minor numero di nuovi positivi sono Molise e Valle d’Aosta con 1 nuovo caso a testa. La regione con il maggior numero di contagi è il Veneto con 445 infezioni, più del doppio rispetto a ieri (155), seguito dalla Campania con 390 (ieri 287), Lombardia con 324 (ieri 201), Lazio con 265 (ieri 210), Sicilia con 156 (ieri 270).

Lombardia

Per numero di casi dall’inizio dell’epidemia, la Lombardia rimane la regione più colpita con 107.0517 contagi: +324 appunto rispetto a ieri, quando erano stati +201. Sono 24.691 i tamponi giornalieri (che portano il totale a 2.133.635), in forte crescita rispetto ai 18.804 di ieri (13.791 il 29 settembre). La percentuale dei positivi rispetto al numero di tamponi è pari all'1,3% in crescita dopo l’1% di ieri (era l’1,4% il giorno precedente).

Il totale dei decessi sale a 16.960: +5 rispetto a ieri, quando erano stati +4 (+3 il giorno precedente). Continua a salire il numero dei guariti e dei dimessi: 80.924 (+212). Cala il numero dei ricoverati: 298 (-8) e rimane invece sostanzialmente stabile quello dei malati in terapia intensiva: 35 (+1).