Coronavirus, ultime notizie. Altri 978 casi e 8 decessi. Aumentano ricoveri (+92) e terapie intensive (+13) I dati dell’epidemia di Covid dell’1 settembre 2020

Sono 270.189 i casi di coronavirus registrati in Italia al 1 settembre 2020, con un incremento di 978 rispetto ai 269.214 del 31 agosto. I deceduti aumentano di 8 unità rispetto ai 35.483 del giorno precedente. I guariti/dimessi arrivano a 207.944 unità, con un incremento di 291 (+0,14%) rispetto al giorno precedente. Elaborati 81.050 nuovi tamponi, portando il totale a 8.725.909. In aumento di 13 unità le terapie intensive, ricoveri su di 92 unità.

In Lombardia si registrano 242 nuovi casi di Covid-19 e due decessi al 1 settembre, portando il totale delle vittime a 16.867. Il totale di guariti/dimessi sale a 76.368.

In Toscana altri 40 casi

In Toscana sono 11.898 i casi di positività al coronavirus, 40 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 9.175 (77,1% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 544.447, 4.929 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.581, +0,4% rispetto a ieri. Oggi si registra un nuovo decesso: un uomo di 79 anni. L'età media dei 40 casi odierni è di 41 anni circa (il 25% ha meno di 26 anni, il 23% tra 26 e 40 anni, il 42% tra 41 e 65 anni, il 10% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 55% è risultato asintomatico, il 33% pauci-sintomatico, il 9% lieve. Delle 40 positività odierne, 1 caso è ricollegabile a rientri dall'estero. 5 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (4 Sardegna, 1 Emilia Romagna). Il 43% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Sono 102 i nuovi casi positivi al Covid 19 rilevati in Campania, su 5.837 tamponi: la metà dei contagi, 51, è composta da viaggiatori (19 di rientro dalla Sardegna, 32 da paesi esteri). Si conferma quindi il trend discendente rispetto al picco (270 casi su 6.882 tamponi) registrato due giorni fa, legato all'elevato numero di controlli in atto sui rientri e sui loro contatti. I dati diffusi dall'Unità di crisi della Regione, aggiornati alla mezzanotte scorsa, segnalano anche una vittima (il totale sale a 446) e 18 guariti (totale 4.430).