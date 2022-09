Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 20.503 casi (-12,5%) e 68 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia si registrano, il primo settembre 2022, altri 20.503 casi e 68 vittime di coronavirus. Lo riportano i dati del ministero della Salute. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si contavano 23.438 contagi, si registra una flessione del 12,5%. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 155.751, per un tasso di positività oggi pari al 13,16% contro il 15,21% di 7 giorni fa (-13,4%).

Nel Lazio altri 1.698 casi e 7 decessi

Oggi nel Lazio su 3.170 tamponi molecolari e 11.801 tamponi antigenici per un totale di 14.971 tamponi, si registrano 1.698 nuovi casi positivi (+59), sono 7 i decessi (+1), 527 i ricoverati (-11), 41 le terapie intensive (-2) e +6.326 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,3%. I casi a Roma città sono a quota 816. Lo evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Abruzzo, 665 casi e 3 vittime

Sono 665 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 540.255. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e si attesta a 3.634. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 509.668 dimessi/guariti (+325 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 26.953 (+335 rispetto a ieri). Di questi, 130 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (come ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1034 tamponi molecolari (2.455.641 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 3.701 test antigenici (4.257.790). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.



In Sardegna 423 nuovi contagi e 4 morti

In Sardegna si registrano oggi 423 ulteriori casi confermati di positività al covid (di cui 371 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2859 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 ( + 1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 91 ( - 2 ). 9858 sono i casi di isolamento domiciliare ( - 563 ). Si registrano 4 decessi: una donna di 46 anni e un uomo di 61, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 85 anni e un uomo di 67, residenti rispettivamente nella provincia di Oristano e in quella del Sud Sardegna.