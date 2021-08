Coronavirus Italia: oggi 5.636 nuovi casi e 31 morti. Positività al 2,33%

6' di lettura

Sono 5.636 i nuovi casi di coronavirus in Italia alle 17 di martedì 10 agosto rispetto ai 4.200 di ieri. In 24 ore sono state registrate altre 31 vittime rispetto alle 22 di ieri 9 agosto. Questo il quadro che emerge dai dati del report quotidiano del ministero della Sanità sulla base di 241.776 tamponi elaborati (rispetto ai 102.864 tamponi di ieri) con un tasso di positività del 2,33% (rispetto al 4% di ieri).

I casi complessivi sono 4.406.241, i morti raggiungono quota 128.273 e le guarigioni totali 4.161.645 (con un aumento nelle ultime 24 ore di 4.125).

Al momento, in Italia, si contano 116.323 malati, 1.468 in più di ieri.I ricoverati con sintomi sono 2.880 (rispetto ai 2.786 ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 322 pazienti, 1 in meno rispetto al giorno precedente e si registrano 26 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 39). In isolamento domiciliare ci sono 113.121 persone (rispetto alle 111.746 di ieri).

In Lombardia 525 nuovi casi e 4 decessi

A fronte di 39.611 tamponi effettuati, sono 525 i nuovi positivi (1,3%) al coronavirus in Lombardia. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva, mentre si registrano 4 nuovi decessi in regione, che portano il totale da inizio pandemia a 33.843.

In terapia intensiva sono ricoverati 35 pazienti Covid (-2); i ricoverati non in terapia intensiva sono 283 (+8).

In Emilia-Romagna 463 nuovi casi e nessun decesso

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 400.155 casi di positività, 463 in più rispetto a ieri, su un totale di 27.115 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (1,7%). Nessun nuovo decesso registrato. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.290.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle 15 sono state somministrate complessivamente 5.369.056 dosi; sul totale sono 2.473.995 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei 463 nuovi contagiati, 162 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 109 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 152 sono stati individuati all'interno di focolai già noti.

L'età media dei nuovi positivi di oggi è 35,4 anni