Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 12.956 casi con record di tamponi (310.994) e 336 vittime I dati del 10 febbraio

Coronavirus: bollettino del 10 febbraio - I dati di oggi

In Italia si sono registrati altri 12.956 casi e 336 vittime di coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono stati in totale 310.994 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi (12.956) che sale al 4,1% dal 3,9% di ieri. Le persone attualmente positive sono 410.111 (-3.856), mentre i guariti o dimessi sono 2.165.817 (+16.467 rispetto a ieri). Le regioni più colpite risultano Lombardia (1.849 casi), Campania (1.635) e Puglia (1.063).

Veneto, altri 828 contagi e 31 decessi

Il Veneto registra 828 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, e 31 decessi. Numeri che portano i totale degli infetti da inizio epidemia a 318.807, quello delle vittime a 9.395. Lo riferisce il bollettino della Regione. Negli ospedali prosegue la discesa dei ricoveri di pazienti colpiti dal virus: sono 1.567 in area non critica e 170 in area critica.

Marche, 421 positivi in 24ore, 52 con sintomi

Nelle ultime 24ore sono 421 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche tra le nuove diagnosi con un rapporto positivi/testati al 12,1%; ce ne sono poi altri 94 riscontrati nel Percorso Screening Antigenico sulla base di 1.220 test (da sottoporre al tampone molecolare) con rapporto positivi/testati all'8%.

Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche: nell'ultima giornata sono stati eseguiti 5.583 tamponi: 3.477 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1220 nello screening con percorso Antigenico) e 2.106 nel percorso guariti. Sui 421 positivi 224 rilevati in provincia di Ancona, 83 a Pesaro Urbino; seguono le province di Macerata (60), Ascoli Piceno (27), Fermo (12) e 15 contagiati da fuori regione. Questi casi comprendono 52 sintomatici; ci sono contatti in setting domestico (93), contatti stretti di casi positivi (145), in setting lavorativo (23), in ambienti di vita/socialità (5), in setting assistenziale (3), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (19), screening percorso sanitario (2). Per altri 79 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

In Basilicata 98 positivi e un decesso

In Basilicata ieri sono stati analizzati 834 tamponi molecolari: 98 sono risultati positivi al coronavirus, ma solo 93 appartengono a residenti in regione, dei quali 24 a Tolve, un piccolo comune in provincia di Potenza. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso, con il totale delle vittime lucane salito a 334. Sono 87 le persone ricoverate negli ospedali, delle quali cinque in terapia intensiva, tre al San Carlo di Potenza e due al Madonna delle Grazie di Matera. A seguito “di verifica e riallineamento tra le piattaforme della Regione Basilicata e dell'Istituto superiore di Sanità, sono state registrate - è scritto nel comunicato - ulteriori 14 guarigioni relative al periodo antecedente, in precedenza non conteggiate” e di conseguenza, con le 30 registrate nelle ultime 24 ore, il numero dei lucani attualmente positivi è di 3.117 (3.030 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 10.043. Dall'inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati 218.898 tamponi molecolari, 202.699 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 134.291 persone.