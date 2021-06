Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 2.079 casi e 88 vittime, tasso di positività a 1%

3' di lettura

In Italia si registrano, il 10 giugno, altri 2.079 casi e 88 vittime di coronavirus, con 205.335 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività all’1%. In particolare si registrano in Lombardia 352 nuovi casi, in Sicilia 284 e in Campania 209.

In Toscana 174 casi e 12 decessi

In Toscana sono 174 i nuovi casi registrati di positività al Covid (172 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 242.960 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 231.192 (95,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.184 tamponi molecolari e 7.917 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,1% è risultato positivo. Sono invece 6.120 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 4.972, -5,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 331 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 76 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 12 nuovi decessi: 7 uomini e 5 donne con un’età media di 80,1 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 174 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (16% ha meno di 20 anni, 35% tra 20 e 39 anni, 37% tra 40 e 59 anni, 9% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

In Abruzzo 38 nuovi casi

Sono 38 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.221 tamponi molecolari: è risultato positivo l’1,18% dei campioni. Invariati i ricoveri, che sono ai minimi dal settembre 2020. Si registra un decesso recente, che fa salire il bilancio delle vittime a 2.499. Superata quota 70mila guariti. I nuovi positivi hanno età compresa tra 7 e 84 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 5, di cui 4 residenti in provincia di Chieti e 1 in provincia di Pescara. L’unico decesso registrato riguarda un 87enne della provincia di Chieti.

I guariti delle ultime ore sono 489, ma contemplano anche casi risalenti al periodo novembre 2020 - maggio 2021 e comunicati solo oggi dalle Asl. Il totale delle guarigioni arriva così a 70.248. Gli attualmente positivi sono 1.652 (-453): 81 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 1567 (-183 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Dei 74.399 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 18.842 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+11 rispetto a ieri), 19.354 in provincia di Chieti (+17), 18.158 in provincia di Pescara (+23), 17.315 in provincia di Teramo (+1), 592 fuori regione (-2) e 138 (-13) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza

Puglia, 123 casi su 6.405 tamponi, 8 morti, in netto calo attuali positivi

Dopo l’aumento di ieri, oggi sono di nuovo in calo i nuovi casi di Covid 19 in Puglia a fronte di una lieve diminuzione dei test. Stabile il numero dei decessi. In decisa crescita i nuovi guariti e pertanto gli attuali positivi crollano. Continua la discesa dei pazienti ricoverati. Sono i dati del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.