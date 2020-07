Coronavirus Italia, ultime notizie: altri 276 casi e 12 decessi L’aggiornamento dei dati al 10 luglio 2020

L’aggiornamento dei dati al 10 luglio 2020

Sono 242.639 i casi di coronavirus registrati in Italia al 10 luglio 2020: un incremento di 276 casi nelle ultime 24 ore. I decessi salgono di 12 unità rispetto al 9 luglio (+0,03%), portando il totale a 34.938. I dimessi/guariti salgono a 194.273, un incremento di +295 (+0,15%). Sono stati effettuati 5.854.621 tamponi, un incremento di 47.953 rispetto al giorno precedente. Il rapporto tamponi/positivi è 0,57% (ieri 0,43%). In Lombardia curva a +0,14% (ieri 0,12%) con 11.505 tamponi (11.812 ieri): 135 i positivi (dei quali però 46 debolmente positivi e ben 72 individuati a seguito di test sierologico positivo alla ricerca degli anticorpi). Il rapporto positivi / tamponi è 1,17% (ieri 1%). I contagiati totali sono 94.905. In calo i ricoverati (-11 a quota 190) e le terapie intensive (-4 a quota 27); 6 i decessi.

Bologna, 28 casi positivi alla Tnt

Sono 28, all'esito dei tamponi, i casi di positività tra alcuni dei lavoratori della Tnt, che operano nel sito di Bologna Lame. E' la stessa azienda a riferirlo, spiegando che tutti sono asintomatici e si resta in attesa di conoscere l'esito di altri test ancora in corso. «Sono state immediatamente attivate tutte le misure previste dalla normativa di legge e dai protocolli di sicurezza, inclusa l'integrale sanificazione del sito avvenuta la scorsa notte. Il sito è attualmente aperto», prosegue Tnt, che assicura di aver sempre operato «sin dall'insorgenza dell'emergenza sanitaria», per «tutelare la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori adibiti presso i propri siti italiani, e continuerà a farlo nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, anche di carattere emergenziale, come peraltro rilevato dalla stessa Asl di Bologna, in occasione di un'ispezione routinaria condotta nel mese di giugno scorso».

Spallanzani: 88 ricoverati, 515 i dimessi

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani 88 pazienti. Di questi, 51 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, 37 sottoposti ad indagini. Quattro pazienti necessitano di Terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 515.

Dove eravamo rimasti

Ieri sono stati 242.363 i casi di Covid-19 registrati in Italia. Un aumento di 229 casi e 12 decessi rispetto al giorno precedente, portando il totale delle vittime a 34.926. La Lombardia si conferma epicentro della crisi con 119 nuovi contagi, l’equivalente del 51% del totale, mentre il resto dei positivi si concentrano in Emilia Romagna (29), Lazio (28), Piemonte (16) e Veneto (10). Il totale di dimessi/guariti sale 193.978 (+338, +0,17% rispetto a ieri), mentre il bilancio degli attualmente positivi scende a 13.459 (-136, -1,00%). Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è 52.552, per un totale di 5.806.668