Covid, ultimi dati: oggi in Italia 7.891 nuovi casi e 60 vittime. Tasso positività sale a 1,62%

Marche: 301 casi in 24 ore, incidenza schizza a 83,40

Picco di nuovi contagi al coronavirus in un giorno nelle Marche: ne sono stati rilevati 301 per un’incidenza su 100mila abitanti che schizza da 72,66 di ieri a 83,40. Intanto però i ricoveri restano sostanzialmente stabili (sono 93; +1) e non si sono registrati decesso correlati alla pandemia.

In Toscana altri 418 casi e 5 decessi

Sono 418 in più i casi di positività al Covid, rispetto a ieri (394 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico), che portano a 292.834 i casi dall’inizio della pandemia da coronavirus in Toscana. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 278.707 (95,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.616 tamponi molecolari e 17.009 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,6% è risultato positivo. Sono invece 8.952 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,7% è risultato positivo.

In Emilia Romagna 549 nuovi casi e 8 decessi

In Emilia Romagna, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 549 nuovi casi su un totale di 28.988 tamponi eseguiti con un tasso di positività dell’1,9%. Tra i contagiati, 176 sono gli asintomatici di cui 101 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 1 con lo screening sierologico, 16 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 con i test pre-ricovero. Per 55 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. L’età media dei nuovi positivi è di 42,2 anni. Per quanto riguarda le province, quella con più contagiati è Ravenna con 109 nuovi casi, seguita da Bologna (88), poi da Forlì (65), Rimini (63),

In Basilicata 38 nuovi casi e nessun decesso

Sono 38 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata a fronte di 664 tamponi molecolari processati. Lo comunica la task force della Regione Basilicata. Sono state registrate 23 guarigioni, di cui 21 relative a residenti in Basilicata, e nessun decesso.

Lazio: 796 nuovi casi e 5 morti, 2 non vaccinati

Oggi nel Lazio su 13.247 tamponi molecolari e 22.588 tamponi antigenici per un totale di 35.835 tamponi, si registrano 796 nuovi casi positivi (+23), 5 decessi (-7), 521 ricoverati (-2), 62 terapie intensive (+1) e +793 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,2%. I casi a Roma città sono a quota 325.