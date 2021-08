Coronavirus Italia: oggi 6.968 nuovi casi e 31 morti. Positività al 3,03%

Veneto, + 620 contagi nelle ultime 24 ore

Sono 620 i nuovi contagi Covid scoperti con i tamponi in Veneto nelle ultime 24 ore. Nessun nuovo decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero complessivo degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 443.338, quello delle vittime resta fermo a 11.650. Scende lievemente il dato dei soggetti positivi e in isolamento , 13.607 (-38), Negli ospedali gli ultimi dati sui ricoveri danno una diminuzione per i pazienti nei normali reparti medici, 193 (-13), e un aumento di quelli in terapia intensiva , 25 (+2).

Oggi 36 nuovi casi in Trentino: riapre la rianimazione

Non accenna a diminuire la curva dei contagi in Trentino. Oggi i nuovi positivi sono 36, di cui 5 di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Sul fronte ospedaliero, i ricoveri rimangono stabili a quota 14 ma si registra un ingresso in rianimazione. “Si tratta di un over 60 non vaccinato - fanno sapere dall’azienda sanitaria provinciale di Trento -. Raccomandiamo ancora una volta di aderire alla campagna vaccinale per allontanare il rischio di contrarre il virus e comunque per attutirne l’impatto”. Per quanto riguarda le vaccinazioni, oggi il Trentino è arrivato a quota 613.474, di cui 263.625 seconde dosi.



380 nuovi contagi e due decessi in Sardegna in 24 ore

Due decessi e 380 nuovi contagi da Covid in Sardegna nelle ultime 24 ore, sulla base di 3.510 persone testate. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 7.837 tamponi. Il tasso di positività scende al 4,8 per cento. Le vittime sono un uomo di 73 anni e una donna di 88, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari. Invariti i numeri dei ricoveri in terapia intensiva (22) e in area medica (119) . In totale sono 6.651 le persone in isolamento.

Marche, 208 casi in 24h, nuovo calo degenti

Nelle Marche resta alto il numero giornaliero di casi di positività al coronavirus (208), con incidenza su 100mila abitanti di 78.99, ma per il secondo giorno consecutivo calano i ricoverati (dopo il -2 di ieri, altri 5 degenti in meno) che ora sono 48. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione: nell’ultima giornata non si è registrato alcun decesso correlato al virus e il totale resta 3.041. Per il dettaglio dei nuovi contagi, il primato è della provincia di Macerata con 84 casi, seguita da Pesaro Urbino (35), Ancona (33), Ascoli Piceno (22), Fermo (21); 13 casi da fuori regionale. In totale eseguiti 2.979 tamponi: 1.622 nel percorso diagnostico di screening, 547 test antigenici (31 positivi) e 1.357 nel percorso guariti; percentuale di positività del 12,8%. I ricoveri restano invariati in terapia intensiva (6) mentre diminuiscono in semintensiva (6; -1) e nei reparti non intensivi (36; -4). Il totale de positivi (isolati più ricoverati) scende a 2.846 (-5) mentre i guariti/dimessi sono 101.388 (+213). Gli ospiti di strutture territoriali sono 12 e gli assistiti nei pronto soccorso 4. Le quarantene per contatto con positivi salgono a 4.085 (+63).

Lazio: 645 nuovi casi positivi, 3 decessi

“Oggi si registrano 645 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-58), 3 decessi, compresi i recuperi (+2), i ricoverati sono 463 (+22), le terapie intensive sono 65 (+2). I casi a Roma città sono a quota 255”. Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.