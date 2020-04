Coronavirus, ultimi aggiornamenti: in Italia 4.694 nuovi casi (+3,18%) e 619 vittime (+3,28%) Calano per l'ottavo giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.381 i pazienti nei reparti, 116 in meno rispetto a ieri

Parco tecnologico Padano, Lodi (Ansa)

I nuovi contagi in Italia oggi sono 4.694, in aumento del 3,18% rispetto al totale dei casi, le vittime sono 619, in crescita del 3,28%. Le nuove persone che sono guarite o sono state dimesse oggi sono 2.079 (+6,83%). Complessivamente le persone malate al momento, certificate dai tamponi, son0 1.996 (+2,03%).

Calano i ricoveri

Calano per l'ottavo giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.381 i pazienti nei reparti, 116 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.174 sono in Lombardia, in calo di 28 rispetto a ieri. Dei 100.269 malati complessivi, 28.144 sono poi ricoverati con sintomi - 98 in meno rispetto a ieri - e 68.744 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile durante la consueta conferenza stampa delle 18.

COME CRESCONO I RICOVERI

Numero record di tamponi

Di nuovo record per il numero dei tamponi esaminati, 56.609 contro i 53.495 del 10 aprile. Questo potrebbe incidere sul rialzo dei contagi, perché consente di avere una maggiore diagnosi rispetto alla popolazione. Non è chiarissimo quanto sia valutabile questo effetto perché l’aumento dei tamponi è lordo: vengono contati anche quelli che vengono fatti prima di poter considerare una persona guarita (in genere 2).

TAMPONI GIORNALIERI E CONTAGIATI



Non ci sono bambini in condizioni critiche

«Circa il 7% delle persone in età pediatrica viene ricoverato e viene confermato che non ci sono pazienti critici» ha detto Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria e membro del Comitato tecnico-scientifico, nella conferenza stampa alla Protezione civile. Ha aggiunto che «sono state fatte 2.000 diagnosi e le ospedalizzazioni sono state veramente poche, 44 casi tra 0 e un anno, 20-30 casi per le altre età. Questo avviene in Italia perché è il risultato dell'eccellente gestione che si è avuto restando a casa».