Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 12.532 casi e 448 decessi. Meno di 92mila tamponi I dati dell’11 gennaio

Coronavirus: il bollettino del 10 gennaio - I dati di oggi

I dati dell’11 gennaio

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia si sono registrati l’11 gennaio altri 12.532 casi di coronavirus, con 91.656 tamponi e 448 decessi.

Dati in forte calo nel bollettino odierno del Covid in Veneto: i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 1.715, 38 i decessi. Dati che, rispettivamente, portano il conteggio totale degli infetti da inizio epidemia a 287.701 e quello dei morti a 7.427. I bollettini del lunedì, tuttavia, hanno presentato spesso in questi mesi un rallentamento dei numeri, per normali ritardi nel caricamento dei dati nel fine settimana. Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali, con 2.994 ricoverati (+2) nei reparti non critici, e 389, lo stesso dato di ieri, nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi in regione sono 87.540 (- 1.273).

Loading...

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Basilicata, altri 197 positivi

Sono 197 i tamponi risultati positivi in Basilicata sui 1.564 esaminati nel passato fine settimana, che ha fatto registrare anche la morte di altre sette persone: lo ha reso noto la task force regionale. Dei tamponi positivi, 184 appartengono a residenti in Basilicata, dove il totale delle vittime del coronavirus è salito a 271 e quello dei guariti a 4.895. I lucani attualmente positivi sono 6.436: di questi, 6.338 sono in isolamento domiciliare. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 98 persone e sei di loro sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati esaminati 194.445 tamponi, 180.264 dei quali sono risultati negativi.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Covid, 333 positivi nelle Marche

Sono 333 i casi positivi rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24ore sono stati testati 1.927 tamponi: 1.151 nel percorso nuove diagnosi (di cui 445 nello screening con percorso Antigenico) e 776 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 28,9%). I 33 nuovi positivi sono 142 in provincia di Pesaro Urbino, 74 in quella di Ancona, 73 in quella di Fermo, 24 in quella di Macerata, 20 in quella di Ascoli Piceno.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (39), contatti in setting domestico (88), contatti stretti di casi positivi (97), contatti in setting lavorativo (12), contatti in ambienti di vita/socialità (11), contatti in setting assistenziale (3), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (3), screening percorso sanitario (4). Per altri 76 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 445 test del Percorso Screening Antigenico sono stati riscontrati 34 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 7,6%.