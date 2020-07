Coronavirus Italia, ultime notizie: altri 188 casi e 7 decessi Gli aggiornamenti di sabato 11 luglio

Gli aggiornamenti di sabato 11 luglio

Sono 242.827 i casi di coronavirus registrati in Italia l’11 luglio 2020: +188 rispetto al 10 luglio, mentre i decessi crescono di 7 unità e arrivano a 34.945 (erano 34.938 ieri). Sono stati elaborati 45.931 nuovi tamponi, portando il totale a 5.900.552. Dei nuovi contagiati 67 sono in Lombardia (35,6%) e 47 in Emilia Romagna. Le regioni senza nuovi casi sono Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta e Molise. Sono stati effettuati 45.931 tamponi, in calo rispetto a ieri (47.953). Questi i dati del ministero della Salute.

Nel Lazio 19 nuovi contagi

Sono 19 oggi i nuovi contagiati da Covid oggi nel Lazio. Dei nuovi casi, informa l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, due terzi sono quelli di importazione (12). Di questi ultimi, 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già all'attenzione delle autorità. Due altri casi provengono dall'India, uno dall'Ungheria e uno dall'Egitto. La situazione, spiega D'Amato, “è sotto controllo ma non bisogna abbassare la guardia. La diffusione è moderata frutto perlopiù di casi di importazione. La comunità del Bangladesh sta collaborando attivamente e prosegue senza sosta l'attività ai drive-in per il contact tracing”.

Dove eravamo rimasti

Erano stati 242.639 i casi di coronavirus registrati in Italia al 10 luglio 2020: un incremento di 276 casi nelle ultime 24 ore. I decessi sono saliti di 12 unità rispetto al 9 luglio (+0,03%), portando il totale a 34.938. I dimessi/guariti sono aumentati a 194.273, un incremento di +295 (+0,15%). Sono stati effettuati 5.854.621 tamponi, un incremento di 47.953 rispetto al giorno precedente.Il rapporto tamponi/positivi è 0,57% (ieri 0,43%). In Lombardia curva a +0,14% (ieri 0,12%) con 11.505 tamponi (11.812 ieri): 135 i positivi (dei quali però 46 debolmente positivi e ben 72 individuati a seguito di test sierologico positivo alla ricerca degli anticorpi). Il rapporto positivi / tamponi è 1,17% (ieri 1%). I contagiati totali sono 94.905. In calo i ricoverati (-11 a quota 190) e le terapie intensive (-4 a quota 27); 6 i decessi.