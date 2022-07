Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 37.756 casi (+4% settimanale) e 127 decessi

Nel Foggiano sono stati rilevati 317 casi e nella Bat 246. I positivi residenti fuori regione sono 52 e 15 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive sono 85.083, delle quali 432 sono ricoverate in area non critica (ieri 437) e 19 in terapia intensiva (come ieri).

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

FVG: 554 positivi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 554 positività al Covid da 2.463 tamponi, di cui 151 da 1.146 tamponi molecolari e 403 da 1.317 tamponi antigenici; si è registrato 1 decesso, a Pordenone. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6, 191 negli altri reparti. L’incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) è pari a 1.010,2. I dati sono stati comunicati dalla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 418.252 positività, mentre i decessi sono stati 5.183.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Alto Adige 253 casi, stabile l’incidenza

In Alto Adige calano i contagi da covid (253) e resta stabile l’incidenza (829 casi ogni 100mila abitanti). Basso però anche il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 150 test pcr (12 positivi) e 839 antigenici (241 positivi). Sono i dati del bollettino quotidiano diramato dall’azienda sanitaria. Non si segnalano nuove vittime, con il totale dei morti da inizio pandemia che resta fermo a 1.489. I nuovi guariti sono 445, le persone in quarantena o isolamento domiciliare 5.524 (-192 rispetto a ieri). Sempre relativi a ieri i dati sui ricoveri, con 83 pazienti nei normali reparti ospedalieri. Vuote le terapie intensive.