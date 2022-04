Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 83.643 casi e 169 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia si registrano, il 12 aprile, altri 83.643 casi e 169 vittime di coronavirus. Lo riportano i dati del ministero della Sanità. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 563.018, per un tasso di positività che si attesta al 14,8%.

Abruzzo, altri 2.713 casi

Sono 1.410 guariti dal Coronavirus e 2.713 nuovi positivi (di età compresa tra 1 mese e 100 anni) al Covid 19 registrati oggi in regione, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza, al netto dei riallineamenti, a 337.992. Nel numero complessivo dei contagi sono compresi anche 289.935 dimessi e guariti (1.410 in più rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 44.918 (1.292 in più rispetto a ieri). Sono 315 pazienti (1 in meno rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica covid; 11 (1 in più rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre altre 44.592 persone (1.292 in più rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.504 tamponi molecolari (2.216.116 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 14.661 test antigenici (3.382.537 in tutto il corso della pandemia). Dei positivi odierni, 2.122 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari a 14,15 per cento. Del totale dei casi positivi, 72.507 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (483 in più rispetto a ieri), 93.887 in provincia di Chieti (800 in più da ieri), 77.635 in provincia di Pescara (611 in più da ieri), 84.758 in provincia di Teramo (721 in più da ieri), 6.997 fuori regione (35 in più da più) e 2.208 (56 in più da ieri) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. I dati sono stati forniti dall’assessorato regionale alla Sanità.



In Sardegna 2.692 nuovi positivi e 3 decessi

In Sardegna si registrano oggi 2.692 ulteriori casi confermati di positività al Covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 14.593 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 342, stesso numero di ieri. Sono 30.192 i casi di isolamento domiciliare, 158 in meno di ieri. Si registrano 3 decessi: una donna di 78 anni e un uomo di 89, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e di Oristano, e una persona residente nella provincia di Nuoro.

Calabria, 2.869 nuovi casi e 10 decessi

Torna a salire la curva dei contagi covid in Calabria dove oggi il bollettino quotidiano ne conta 2.869, con 13.393 tamponi e tasso di positività di nuovo sopra il 20 % (21,42). Altri 10 decessi sono attribuiti al virus che ha provocato 4 morti a Cosenza, 3 a Catanzaro, 2 a Reggio ed uno a Crotone. Nei reparti di infettive si liberano 7 posti letto mentre rimane invariato il numero di pazienti nelle intensive (17).