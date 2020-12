Coronavirus, in Italia 19.903 nuovi casi e 649 vittime Nel nostro Paese i casi totali salgono a 1.825.775, 64.036 i decessi

Ospedale San Camillo, a Roma: centro tamponi per disabili (Ansa)

In Italia sono 1.825.775 i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia: +19.903 rispetto a ieri quando erano stati +18.727 (16.999 il 10 dicembre). Il numero dei decessi sale a 64.036: +649 rispetto a ieri quando erano stati +761 (+887 il giorno precedente). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 196.439: in aumento rispetto ai 190.416 di ieri (erano stati 171.586 il 10 dicembre). Il rapporto tra positivi e tamponi è in crescita: oggi è al 10,13% dal 9,83% di ieri (era il 9,91% il giorno prima). È quanto emerge dai dati del ministero della Salute e della Protezione civile.

Cala la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che ora si attesta a 28.066 (-496) e quello dei malati in terapia intensiva che arriva a 3.199 (-66). Scende il numero degli attualmente positivi, che ora sono 684.848 (-5.475), di cui in isolamento domiciliare 653.583 (-4.913). Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 1.076.891 (+24.728).

Le regioni

Le regioni con il maggior numero di nuovi positivi sono Veneto (5.098), Lombardia (2.736), Emilia-Romagna (1.807), Puglia (1.478), Piemonte (1.443), Campania (1.414), Lazio (1.194), Sicilia (1.016). Le altre regioni sono tutte sotto i mille nuovi contagi.

Per quanto riguarda le vittime, il Veneto oggi ne registra 110, la Lombardia 85, l’Emilia-Romagna 82, il Piemonte 59, la Campania 47, la Puglia 43, la Toscana 35,